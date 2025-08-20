Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести федеральные выплаты к юбилею брака
01:15 20.08.2025 (обновлено: 10:21 20.08.2025)
В Госдуме предложили ввести федеральные выплаты к юбилею брака
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил закрепить на федеральном уровне выплаты парам, состоящим в браке не менее 30 лет.
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил закрепить на федеральном уровне выплаты парам, состоящим в браке не менее 30 лет. "Многие регионы это делают, но мы должны вне зависимости от возможностей регионального бюджета для поддержки института брака, для того чтобы демонстрировать отношение государства к продолжительным семейным отношениям, закреплять такую норму в том числе и на федеральном уровне", — сказал Нилов РИА Новости. Законопроектом, который был внесен в Госдуму в феврале, предлагалось закрепить выплаты размером в 30 тысяч рублей для пар, которые состоят в браке 30 лет; 40 тысяч рублей — к 40‑летию со дня свадьбы; 50 тысяч — к 50‑летию; 60 тысяч — к 60‑летию; 70 тысяч — к 70‑летию. По словам главы комитета Госдумы, законопроект был отклонен, но работа будет продолжена. "Запросим актуальные региональные меры и будем во время работы над проектом бюджета 2026 года эту тему обсуждать и доработанную версию законопроекта отправим для получения заключения в правительство как межфракционную инициативу", — рассказал парламентарий.
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил закрепить на федеральном уровне выплаты парам, состоящим в браке не менее 30 лет.
"Многие регионы это делают, но мы должны вне зависимости от возможностей регионального бюджета для поддержки института брака, для того чтобы демонстрировать отношение государства к продолжительным семейным отношениям, закреплять такую норму в том числе и на федеральном уровне", — сказал Нилов РИА Новости.
Законопроектом, который был внесен в Госдуму в феврале, предлагалось закрепить выплаты размером в 30 тысяч рублей для пар, которые состоят в браке 30 лет; 40 тысяч рублей — к 40‑летию со дня свадьбы; 50 тысяч — к 50‑летию; 60 тысяч — к 60‑летию; 70 тысяч — к 70‑летию. По словам главы комитета Госдумы, законопроект был отклонен, но работа будет продолжена.
"Запросим актуальные региональные меры и будем во время работы над проектом бюджета 2026 года эту тему обсуждать и доработанную версию законопроекта отправим для получения заключения в правительство как межфракционную инициативу", — рассказал парламентарий.
