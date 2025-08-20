https://ria.ru/20250820/gosduma-2036407216.html

В ГД предложили допустить к выделенной полосе транспорт с инвалидами

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов направил на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается допустить к движению по выделенной полосе транспорт, перевозящий инвалидов, а также водителей мотоциклов и мопедов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 12.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее – законопроект) направлен на предоставление мотоциклам, мопедам и транспортным средствам, перевозящим инвалидов и (или) детей-инвалидов, права движения по выделенной полосе", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Согласно документам к проекту, выделенная полоса – это участок дороги, который предназначен для городского наземного транспорта и автомобилей экстренных служб, и перемещение транспорта по выделенной полосе движения регулируется правилами дорожного движения. В документах Нилов отметил, что согласно ПДД, по выделенной полосе также разрешено движение транспортным средствам, которые используются в качестве такси (с лицензией), автобусам, перевозящим детей, а также велосипедистам, при условии, что полоса находится с правой стороны, но при этом мотоциклам и мопедам передвигаться по выделенной полосе запрещено. По его словам, выделенные полосы не так загружены по сравнению с обычными полосами, при этом их ширина достигает четырех метров. В то же время, как уточнил политик, мотоциклы и мопеды, занимая объективно небольшую долю в общем транспортном потоке, часто вынуждены лавировать в общем плотном потоке, что повышает вероятность ДТП. По мнению автора проекта, предоставление мотоциклам и мопедам права передвигаться по выделенной полосе позволит им безопасно объехать пробку на дороге, то есть снизить аварийность на дорогах. Также, Нилов добавил, что необходимо предоставить право передвигаться по выделенной полосе транспортным средствам, перевозящим инвалидов и/или детей-инвалидов, поскольку длительное нахождение в пробках может крайне негативно отразиться на состоянии их здоровья. Принятие законопроекта, как считает глава думского комитета, позволит разгрузить дорожную сеть и оптимально использовать выделенную полосу для общественного транспорта.

