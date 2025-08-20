https://ria.ru/20250820/gorod-2036429480.html

Стал известен город России с самым длинным названием

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Александровск-Сахалинский, расположенный на Дальнем Востоке, является российским городом с самым длинным названием, он насчитывает 25 символов, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий. Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр. "Согласно данным Государственного каталога географических названий, самое длинное название имеет город Александровск-Сахалинский (25 символов)", — говорится в сообщении. Всего в России насчитывается 1242 города.

