Стал известен город России с самым длинным названием - РИА Новости, 20.08.2025
06:36 20.08.2025 (обновлено: 09:06 20.08.2025)
Стал известен город России с самым длинным названием
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Александровск-Сахалинский, расположенный на Дальнем Востоке, является российским городом с самым длинным названием, он насчитывает 25 символов, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий. Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр. "Согласно данным Государственного каталога географических названий, самое длинное название имеет город Александровск-Сахалинский (25 символов)", — говорится в сообщении. Всего в России насчитывается 1242 города.
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Александровск-Сахалинский, расположенный на Дальнем Востоке, является российским городом с самым длинным названием, он насчитывает 25 символов, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий.
Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр.
"Согласно данным Государственного каталога географических названий, самое длинное название имеет город Александровск-Сахалинский (25 символов)", — говорится в сообщении.
Всего в России насчитывается 1242 города.
