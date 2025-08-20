https://ria.ru/20250820/gorod-2036429480.html
Стал известен город России с самым длинным названием
Стал известен город России с самым длинным названием - РИА Новости, 20.08.2025
Стал известен город России с самым длинным названием
Александровск-Сахалинский, расположенный на Дальнем Востоке, является российским городом с самым длинным названием, он насчитывает 25 символов, сообщили РИА... РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Александровск-Сахалинский, расположенный на Дальнем Востоке, является российским городом с самым длинным названием, он насчитывает 25 символов, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий. Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр. "Согласно данным Государственного каталога географических названий, самое длинное название имеет город Александровск-Сахалинский (25 символов)", — говорится в сообщении. Всего в России насчитывается 1242 города.
Стал известен город России с самым длинным названием
