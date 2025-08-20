В ФРГ призвали узнать мнение народа об отправке войск на Украину
Вагенкнехт призвала провести в ФРГ голосование по отправке войск на Украину
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала провести всенародное голосование по вопросу отправки частей бундесвера на Украину.
"Коалиция желающих" европейских стран выступает за введение вооруженных сил западных стран на Украину. Российские официальные лица неоднократно заявляли о неприемлемости размещения иностранного контингента, считая это провокационным шагом.
"Если черно-красные (цвета правящей коалиции – ред.) действительно хотят отправить солдат бундесвера, необходимо опросить народ по этому поводу. Граждане должны иметь право наложить вето путем всенародного голосования", – написала Вагенкнехт в соцсети X*.
Лидер ССВ также назвала перспективы отправки немецких войск на Украину пугающими, поскольку это может сделать Германию стороной конфликта.
В понедельник Сара Вагенкнехт призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца исключить возможность отправки немецких военнослужащих на Украину.
Канцлер Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ.
Глава комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп поддержал идею отправки немецких войск на Украину после достижения режима прекращения огня.
Лидер фракции СДПГ Маттиас Мирш заявил, что его партия готова обсуждать вопрос отправки немецких военнослужащих на Украину только при условии участия американских военных.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
