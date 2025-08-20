Рейтинг@Mail.ru
Глава комитета начальников штабов США проведет переговоры с ЕС по Украине - РИА Новости, 20.08.2025
01:40 20.08.2025
Глава комитета начальников штабов США проведет переговоры с ЕС по Украине
в мире
украина
россия
владимир путин
петер сийярто
вооруженные силы сша
евросоюз
смоленская аэс
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн проведет переговоры с военными лидерами стран Европы по вопросу урегулирования украинского конфликта, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванный источник. Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что Кейн был вовлечен в проработку потенциальных гарантий безопасности для Украины. "Генерал Дэн Кейн во вторник вечером (по местному времени - ред.) проведет в Вашингтоне переговоры по Украине с европейскими военными лидерами", - говорится в публикации. Темой диалога, по словам источника, станет поиск "наилучших вариантов для потенциального мирного соглашения по Украине". В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
украина
россия
в мире, украина, россия, владимир путин, петер сийярто, вооруженные силы сша, евросоюз, смоленская аэс
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Петер Сийярто, Вооруженные силы США, Евросоюз, Смоленская АЭС
Глава комитета начальников штабов США проведет переговоры с ЕС по Украине

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн проведет переговоры с военными лидерами стран Европы по вопросу урегулирования украинского конфликта, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванный источник.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что Кейн был вовлечен в проработку потенциальных гарантий безопасности для Украины.
Британские военные отдыхают между учениями в городских условиях - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
СМИ назвали маловероятным размещение военных Британии и Франции на Украине
01:03
"Генерал Дэн Кейн во вторник вечером (по местному времени - ред.) проведет в Вашингтоне переговоры по Украине с европейскими военными лидерами", - говорится в публикации.
Темой диалога, по словам источника, станет поиск "наилучших вариантов для потенциального мирного соглашения по Украине".
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
СМИ: Франция может разместить на Украине до пяти тысяч военных
01:19
 
