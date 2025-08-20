https://ria.ru/20250820/germaniya-2036603297.html

В Германии отреагировали на слова Вадефуля об отправке войск на Украину

20.08.2025

В Германии отреагировали на слова Вадефуля об отправке войск на Украину

Заявление министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля о возможности размещения немецких войск на Украине звучит спорно, пишет немецкое издание...

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Заявление министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля о возможности размещения немецких войск на Украине звучит спорно, пишет немецкое издание Tageszeitung (TAZ)."Вадефуль ожидает, что Германия столкнется с призывами к участию бундесвера в войне на Украине <...> Сомнительно, что бундесвер сможет предоставить личный состав (для этой цели. — Прим. ред.)", — говорится в материале.По словам немецкого эксперта, слова которого приводит TAZ, у Германии та же проблема, что и у многих других европейских стран, — отсутствие воинских контингентов, которые можно было бы оперативно отправить на Украину.В понедельник глава МИД ФРГ заявил, что не исключает размещения немецких военнослужащих на Украине, добавив что это, тем не менее, создало бы чрезмерную нагрузку для Германии.Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД также заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

