В Германии назвали отправку войск на Украину проблемой
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Потенциальная отправка войск ФРГ на Украину в качестве возможных гарантий безопасности станет для страны проблемой из-за нехватки личного состава, считает занимающийся вопросами бюджета и обороны депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ.
"Это решение должен принять парламент... У нас просто нет личного состава для большого контингента... Даже маленькое развёртывание войск (на Украине - ред.) станет проблемой", - заявил Шварц изданию Politico.
Издание отмечает, что армия Германии "слишком мала", чтобы позволить себе крупное развёртывание войск на востоке.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как сообщало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.