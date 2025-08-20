https://ria.ru/20250820/germanija-2036431479.html

В Германии назвали отправку войск на Украину проблемой

В Германии назвали отправку войск на Украину проблемой - РИА Новости, 20.08.2025

В Германии назвали отправку войск на Украину проблемой

Потенциальная отправка войск ФРГ на Украину в качестве возможных гарантий безопасности станет для страны проблемой из-за нехватки личного состава, считает... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T07:37:00+03:00

2025-08-20T07:37:00+03:00

2025-08-20T07:37:00+03:00

в мире

украина

германия

россия

фридрих мерц

дональд трамп

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Потенциальная отправка войск ФРГ на Украину в качестве возможных гарантий безопасности станет для страны проблемой из-за нехватки личного состава, считает занимающийся вопросами бюджета и обороны депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ. "Это решение должен принять парламент... У нас просто нет личного состава для большого контингента... Даже маленькое развёртывание войск (на Украине - ред.) станет проблемой", - заявил Шварц изданию Politico. Издание отмечает, что армия Германии "слишком мала", чтобы позволить себе крупное развёртывание войск на востоке. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как сообщало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.

https://ria.ru/20250820/es-2036430640.html

https://ria.ru/20250820/voyska-2036406555.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, россия, фридрих мерц, дональд трамп, владимир зеленский, нато, politico, евросоюз