Сотрудникам, отработавшим в компании пять лет, предложили давать премии - РИА Новости, 20.08.2025
14:31 20.08.2025
Сотрудникам, отработавшим в компании пять лет, предложили давать премии
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается обязать работодателей давать премии сотрудникам, которые отработали в компании более пяти лет, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается обязать работодателей предоставлять премии лицам, отработавшим в компании 5 и более лет в размере среднего месячного заработка", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах к проекту отмечается, что в настоящий момент в Трудовом кодексе зафиксировано общее правило о поощрения за труд, которое заключается в том, что премирование является правом работодателя и если локальными нормативными актами оно предусмотрено, то работник может претендовать на него. По мнению авторов, принятие данной меры положительно скажется на удержании сотрудников на их местах работы, что в свою очередь может не отразится на безработице, а также усовершенствовать механизм поощрения сотрудников, которые на протяжении длительного времени добросовестно и качественно выполняют свою трудовую функцию.
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается обязать работодателей давать премии сотрудникам, которые отработали в компании более пяти лет, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается обязать работодателей предоставлять премии лицам, отработавшим в компании 5 и более лет в размере среднего месячного заработка", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах к проекту отмечается, что в настоящий момент в Трудовом кодексе зафиксировано общее правило о поощрения за труд, которое заключается в том, что премирование является правом работодателя и если локальными нормативными актами оно предусмотрено, то работник может претендовать на него.
По мнению авторов, принятие данной меры положительно скажется на удержании сотрудников на их местах работы, что в свою очередь может не отразится на безработице, а также усовершенствовать механизм поощрения сотрудников, которые на протяжении длительного времени добросовестно и качественно выполняют свою трудовую функцию.
