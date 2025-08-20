https://ria.ru/20250820/gd-2036509323.html

Сотрудникам, отработавшим в компании пять лет, предложили давать премии

Сотрудникам, отработавшим в компании пять лет, предложили давать премии - РИА Новости, 20.08.2025

Сотрудникам, отработавшим в компании пять лет, предложили давать премии

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается обязать работодателей давать премии... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T14:31:00+03:00

2025-08-20T14:31:00+03:00

2025-08-20T14:31:00+03:00

общество

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152366/21/1523662145_0:224:4323:2656_1920x0_80_0_0_5174d1e42e40dd28d8dc04edb0c54a92.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается обязать работодателей давать премии сотрудникам, которые отработали в компании более пяти лет, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается обязать работодателей предоставлять премии лицам, отработавшим в компании 5 и более лет в размере среднего месячного заработка", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах к проекту отмечается, что в настоящий момент в Трудовом кодексе зафиксировано общее правило о поощрения за труд, которое заключается в том, что премирование является правом работодателя и если локальными нормативными актами оно предусмотрено, то работник может претендовать на него. По мнению авторов, принятие данной меры положительно скажется на удержании сотрудников на их местах работы, что в свою очередь может не отразится на безработице, а также усовершенствовать механизм поощрения сотрудников, которые на протяжении длительного времени добросовестно и качественно выполняют свою трудовую функцию.

https://ria.ru/20250809/rabotodatel-2034346484.html

https://ria.ru/20210519/poza-1732879736.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, госдума рф