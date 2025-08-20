https://ria.ru/20250820/gaza-2036494734.html

Россия выступает за скорейшее решение кризиса в Газе, заявил Лавров

Россия выступает за скорейшее решение кризиса в Газе, заявил Лавров - РИА Новости, 20.08.2025

Россия выступает за скорейшее решение кризиса в Газе, заявил Лавров

Россия выступает за скорейшее начало переговоров между Палестиной и Израилем, самый приоритетный шаг заключается в преодолении гуманитарного кризиса, заявил...

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Россия выступает за скорейшее начало переговоров между Палестиной и Израилем, самый приоритетный шаг заключается в преодолении гуманитарного кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы видим устранение гуманитарных проблем, предотвращение гуманитарной катастрофы в качестве самого срочного приоритетного шага. Ну и следующими шагами должны быть, конечно же, меры по деэскалации обстановки, выступаем за скорейшее возобновление переговоров между палестинцами и израильтянами", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.Как отметил российский министр, далее должны последовать переговоры по окончательному статусу палестинских территорий и созданию палестинского государства, которое, вопреки решению ООН, саботируют на Западе.

