https://ria.ru/20250820/gaza-2036494734.html
Россия выступает за скорейшее решение кризиса в Газе, заявил Лавров
Россия выступает за скорейшее решение кризиса в Газе, заявил Лавров - РИА Новости, 20.08.2025
Россия выступает за скорейшее решение кризиса в Газе, заявил Лавров
Россия выступает за скорейшее начало переговоров между Палестиной и Израилем, самый приоритетный шаг заключается в преодолении гуманитарного кризиса, заявил... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T13:38:00+03:00
2025-08-20T13:38:00+03:00
2025-08-20T13:46:00+03:00
в мире
россия
группа газ
израиль
палестина
сергей лавров
айман ас-сафади
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2033024592_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8c00da11c12c6942cf50d757b1acb68.jpg
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Россия выступает за скорейшее начало переговоров между Палестиной и Израилем, самый приоритетный шаг заключается в преодолении гуманитарного кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы видим устранение гуманитарных проблем, предотвращение гуманитарной катастрофы в качестве самого срочного приоритетного шага. Ну и следующими шагами должны быть, конечно же, меры по деэскалации обстановки, выступаем за скорейшее возобновление переговоров между палестинцами и израильтянами", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.Как отметил российский министр, далее должны последовать переговоры по окончательному статусу палестинских территорий и созданию палестинского государства, которое, вопреки решению ООН, саботируют на Западе.
https://ria.ru/20250820/izrail-2036438486.html
россия
израиль
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2033024592_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_8edc4bb4fa31dc6f3ab829d74752db64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, группа газ, израиль, палестина, сергей лавров, айман ас-сафади, оон
В мире, Россия, Группа ГАЗ, Израиль, Палестина, Сергей Лавров, Айман ас-Сафади, ООН
Россия выступает за скорейшее решение кризиса в Газе, заявил Лавров
Лавров: РФ выступает за скорейшее начало переговоров между Палестиной и Израилем