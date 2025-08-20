Рейтинг@Mail.ru
Россия выступает за скорейшее решение кризиса в Газе, заявил Лавров - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 20.08.2025 (обновлено: 13:46 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/gaza-2036494734.html
Россия выступает за скорейшее решение кризиса в Газе, заявил Лавров
Россия выступает за скорейшее решение кризиса в Газе, заявил Лавров - РИА Новости, 20.08.2025
Россия выступает за скорейшее решение кризиса в Газе, заявил Лавров
Россия выступает за скорейшее начало переговоров между Палестиной и Израилем, самый приоритетный шаг заключается в преодолении гуманитарного кризиса, заявил... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T13:38:00+03:00
2025-08-20T13:46:00+03:00
в мире
россия
группа газ
израиль
палестина
сергей лавров
айман ас-сафади
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2033024592_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8c00da11c12c6942cf50d757b1acb68.jpg
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Россия выступает за скорейшее начало переговоров между Палестиной и Израилем, самый приоритетный шаг заключается в преодолении гуманитарного кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы видим устранение гуманитарных проблем, предотвращение гуманитарной катастрофы в качестве самого срочного приоритетного шага. Ну и следующими шагами должны быть, конечно же, меры по деэскалации обстановки, выступаем за скорейшее возобновление переговоров между палестинцами и израильтянами", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.Как отметил российский министр, далее должны последовать переговоры по окончательному статусу палестинских территорий и созданию палестинского государства, которое, вопреки решению ООН, саботируют на Западе.
https://ria.ru/20250820/izrail-2036438486.html
россия
израиль
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2033024592_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_8edc4bb4fa31dc6f3ab829d74752db64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, группа газ, израиль, палестина, сергей лавров, айман ас-сафади, оон
В мире, Россия, Группа ГАЗ, Израиль, Палестина, Сергей Лавров, Айман ас-Сафади, ООН
Россия выступает за скорейшее решение кризиса в Газе, заявил Лавров

Лавров: РФ выступает за скорейшее начало переговоров между Палестиной и Израилем

© AP Photo / Mariam DaggaСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Mariam Dagga
Сектор Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Россия выступает за скорейшее начало переговоров между Палестиной и Израилем, самый приоритетный шаг заключается в преодолении гуманитарного кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы видим устранение гуманитарных проблем, предотвращение гуманитарной катастрофы в качестве самого срочного приоритетного шага. Ну и следующими шагами должны быть, конечно же, меры по деэскалации обстановки, выступаем за скорейшее возобновление переговоров между палестинцами и израильтянами", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.
Как отметил российский министр, далее должны последовать переговоры по окончательному статусу палестинских территорий и созданию палестинского государства, которое, вопреки решению ООН, саботируют на Западе.
Израильские военные неподалеку от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Министр обороны Израиля утвердил операцию по захвату Газы
09:05
 
В миреРоссияГруппа ГАЗИзраильПалестинаСергей ЛавровАйман ас-СафадиООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала