Россия выступает за надежные гарантии безопасности Украине, заявил Лавров

Россия выступает за надежные гарантии безопасности Украине, заявил Лавров

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. РФ выступает за то, чтобы коллективные гарантии безопасности Украины со стороны Европы были действительно надежными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается сообщений о том, что Великобритания, Франция, Германия хотят выработать коллективные гарантии безопасности, мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.Как отметил министр, Россия считает, что в вопросе гарантий для Украины надо ориентироваться на наработки, достигнутые на стамбульских переговорах в 2022 году."Здесь у нас есть очень хороший пример, который, кстати, относится к инициативе самой украинской стороны, как это было в Стамбуле в апреле 2022 года, когда украинская переговорная команда предложила основные принципы договоренности о завершении боевых действий и обеспечении устойчивого урегулирования. Среди этих принципов был отказ Украины от вступления в НАТО или любые другие военные блоки, подтверждение нейтрального и безъядерного статуса Украины", - подчеркнул он.

