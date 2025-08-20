Рейтинг@Mail.ru
Россия выступает за надежные гарантии безопасности Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 20.08.2025
13:56 20.08.2025 (обновлено: 14:05 20.08.2025)
Россия выступает за надежные гарантии безопасности Украине, заявил Лавров
Россия выступает за надежные гарантии безопасности Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 20.08.2025
Россия выступает за надежные гарантии безопасности Украине, заявил Лавров
РФ выступает за то, чтобы коллективные гарантии безопасности Украины со стороны Европы были действительно надежными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.08.2025
в мире
россия
украина
европа
сергей лавров
нато
айман ас-сафади
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. РФ выступает за то, чтобы коллективные гарантии безопасности Украины со стороны Европы были действительно надежными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается сообщений о том, что Великобритания, Франция, Германия хотят выработать коллективные гарантии безопасности, мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.Как отметил министр, Россия считает, что в вопросе гарантий для Украины надо ориентироваться на наработки, достигнутые на стамбульских переговорах в 2022 году."Здесь у нас есть очень хороший пример, который, кстати, относится к инициативе самой украинской стороны, как это было в Стамбуле в апреле 2022 года, когда украинская переговорная команда предложила основные принципы договоренности о завершении боевых действий и обеспечении устойчивого урегулирования. Среди этих принципов был отказ Украины от вступления в НАТО или любые другие военные блоки, подтверждение нейтрального и безъядерного статуса Украины", - подчеркнул он.
россия
украина
европа
в мире, россия, украина, европа, сергей лавров, нато, айман ас-сафади
В мире, Россия, Украина, Европа, Сергей Лавров, НАТО, Айман ас-Сафади
Россия выступает за надежные гарантии безопасности Украине, заявил Лавров

Лавров: коллективные гарантии безопасности для Украины должны быть надежными

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. РФ выступает за то, чтобы коллективные гарантии безопасности Украины со стороны Европы были действительно надежными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается сообщений о том, что Великобритания, Франция, Германия хотят выработать коллективные гарантии безопасности, мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.
СССР и Россия были правы, не желая видеть НАТО у своих границ, заявил Трамп
Вчера, 15:34
Как отметил министр, Россия считает, что в вопросе гарантий для Украины надо ориентироваться на наработки, достигнутые на стамбульских переговорах в 2022 году.
"Здесь у нас есть очень хороший пример, который, кстати, относится к инициативе самой украинской стороны, как это было в Стамбуле в апреле 2022 года, когда украинская переговорная команда предложила основные принципы договоренности о завершении боевых действий и обеспечении устойчивого урегулирования. Среди этих принципов был отказ Украины от вступления в НАТО или любые другие военные блоки, подтверждение нейтрального и безъядерного статуса Украины", - подчеркнул он.
Путин и Трамп находятся накануне убийственного решения
08:00
 
