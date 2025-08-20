https://ria.ru/20250820/garantii-2036499307.html
Россия выступает за надежные гарантии безопасности Украине, заявил Лавров
Россия выступает за надежные гарантии безопасности Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 20.08.2025
Россия выступает за надежные гарантии безопасности Украине, заявил Лавров
РФ выступает за то, чтобы коллективные гарантии безопасности Украины со стороны Европы были действительно надежными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. РФ выступает за то, чтобы коллективные гарантии безопасности Украины со стороны Европы были действительно надежными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается сообщений о том, что Великобритания, Франция, Германия хотят выработать коллективные гарантии безопасности, мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.Как отметил министр, Россия считает, что в вопросе гарантий для Украины надо ориентироваться на наработки, достигнутые на стамбульских переговорах в 2022 году."Здесь у нас есть очень хороший пример, который, кстати, относится к инициативе самой украинской стороны, как это было в Стамбуле в апреле 2022 года, когда украинская переговорная команда предложила основные принципы договоренности о завершении боевых действий и обеспечении устойчивого урегулирования. Среди этих принципов был отказ Украины от вступления в НАТО или любые другие военные блоки, подтверждение нейтрального и безъядерного статуса Украины", - подчеркнул он.
