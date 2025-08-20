Рейтинг@Mail.ru
Суд принял к производству иск Генпрокуратуры к Гаджиеву*
12:43 20.08.2025 (обновлено: 12:47 20.08.2025)
Суд принял к производству иск Генпрокуратуры к Гаджиеву*
Суд принял к производству иск Генпрокуратуры к Гаджиеву* - РИА Новости, 20.08.2025
Суд принял к производству иск Генпрокуратуры к Гаджиеву*
Суд в Махачкале принял к производству иск генеральной прокуратуры к экс-депутату Госдумы от Дагестана Магомеду Гаджиеву* (признан иноагентом) об обращении... РИА Новости, 20.08.2025
МАХАЧКАЛА, 20 авг - РИА Новости. Суд в Махачкале принял к производству иск генеральной прокуратуры к экс-депутату Госдумы от Дагестана Магомеду Гаджиеву* (признан иноагентом) об обращении имущества в доход государства, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева."В производстве Советского районного суда города Махачкалы находится административное дело по административному иску заместителя генерального прокурора Российской Федерации к Гаджиеву М.Т.* и иным физическим и юридическим лицам о запрете экстремистской деятельности на территории Российской Федерации и обращении имущества в доход государства", – говорится в сообщении.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
махачкала, генеральная прокуратура рф, госдума рф, происшествия
Махачкала, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Происшествия
Суд принял к производству иск Генпрокуратуры к Гаджиеву*

Суд принял иск об обращении имущества Гаджиева в доход государства

МАХАЧКАЛА, 20 авг - РИА Новости. Суд в Махачкале принял к производству иск генеральной прокуратуры к экс-депутату Госдумы от Дагестана Магомеду Гаджиеву* (признан иноагентом) об обращении имущества в доход государства, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.
"В производстве Советского районного суда города Махачкалы находится административное дело по административному иску заместителя генерального прокурора Российской Федерации к Гаджиеву М.Т.* и иным физическим и юридическим лицам о запрете экстремистской деятельности на территории Российской Федерации и обращении имущества в доход государства", – говорится в сообщении.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Следствие обвинило экс-замминистра обороны Попова по пяти статьям УК
09:32
 
МахачкалаГенеральная прокуратура РФГосдума РФПроисшествия
 
 
