https://ria.ru/20250820/gadzhiev-2036483463.html
Суд принял к производству иск Генпрокуратуры к Гаджиеву*
Суд принял к производству иск Генпрокуратуры к Гаджиеву* - РИА Новости, 20.08.2025
Суд принял к производству иск Генпрокуратуры к Гаджиеву*
Суд в Махачкале принял к производству иск генеральной прокуратуры к экс-депутату Госдумы от Дагестана Магомеду Гаджиеву* (признан иноагентом) об обращении... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T12:43:00+03:00
2025-08-20T12:43:00+03:00
2025-08-20T12:47:00+03:00
махачкала
генеральная прокуратура рф
госдума рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984816593_0:305:923:824_1920x0_80_0_0_3bdc39505499a1a939e2884788f756b9.jpg
МАХАЧКАЛА, 20 авг - РИА Новости. Суд в Махачкале принял к производству иск генеральной прокуратуры к экс-депутату Госдумы от Дагестана Магомеду Гаджиеву* (признан иноагентом) об обращении имущества в доход государства, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева."В производстве Советского районного суда города Махачкалы находится административное дело по административному иску заместителя генерального прокурора Российской Федерации к Гаджиеву М.Т.* и иным физическим и юридическим лицам о запрете экстремистской деятельности на территории Российской Федерации и обращении имущества в доход государства", – говорится в сообщении.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20250820/popov-2036443887.html
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984816593_0:219:923:911_1920x0_80_0_0_2c290e31304ab1d51d67594bf1e6b259.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, генеральная прокуратура рф, госдума рф, происшествия
Махачкала, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Происшествия
Суд принял к производству иск Генпрокуратуры к Гаджиеву*
Суд принял иск об обращении имущества Гаджиева в доход государства