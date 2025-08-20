https://ria.ru/20250820/gadzhiev-2036427336.html

Экс-депутат Гаджиев* передал Западу сведения закрытого характера

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Бывший депутат Государственной думы Магомед Гаджиев* передал Западу сведения закрытого характера, за что получил от структур США не менее 45 миллионов долларов, следует из искового заявления Генеральной прокуратуры России, с которым ознакомилось РИА Новости. "Находясь за рубежом, Гаджиев* М. Т. выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства, о чем сообщил на видеозаписи, размещенной в сети Интернет и доступной неопределенному кругу лиц. Ранее за раскрытие сведений закрытого характера получил от правительственных структур США не менее 45 миллионов долларов США, что было выявлено Департаментом государственной эффективности правительства США", — сообщается в документе. Какие именно сведения передал Гаджиев*, в иске не уточняется. По данным источника, у объявленного в России в розыск Гаджиева* есть турецкое гражданство, но он хочет получить американский паспорт. Польское издание GEO Polityka сообщало о наличии у Гаджиева* банковских счетов в США и бизнесе — он якобы является одним из владельцев компании Fantom Foundation, которая занимается выпуском криптовалюты Fantom. Ранее Минюст внес Гаджиева* в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о действиях ВС России, призывы против спецоперации и получение поддержки со стороны иностранных информационных площадок. После этого Гаджиева* исключили из "Единой России" "за действия, дискредитирующие партию". ГБР Украины сообщало о возбуждении уголовного дела против Гаджиева* за поддержку решения о вхождении Крыма в состав России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

