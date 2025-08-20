https://ria.ru/20250820/fsb-2036456956.html
ФСБ уничтожила трех украинских диверсантов
ФСБ уничтожила трех украинских диверсантов - РИА Новости, 20.08.2025
ФСБ уничтожила трех украинских диверсантов
Трое украинских диверсантов в Брянской области, планировавших совершать теракты на объектах транспорта в РФ, были уничтожены, еще трое задержаны, сообщает ЦОС... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T10:50:00+03:00
2025-08-20T10:50:00+03:00
2025-08-20T10:50:00+03:00
брянская область
министерство обороны украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Трое украинских диверсантов в Брянской области, планировавших совершать теракты на объектах транспорта в РФ, были уничтожены, еще трое задержаны, сообщает ЦОС ФСБ. "В ходе оперативно-боевых мероприятий трое диверсантов ликвидированы и трое задержаны", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что с места боестолкновения изъяты: шесть автоматических штурмовых винтовок производства США с приборами для бесшумной стрельбы, 16 кг пластичного взрывчатого вещества чешского производства и средства инициирования, большое количество гранат и патронов натовского образца, а также радиостанция для поддержания связи с руководством ГУР минобороны Украины. По данным ведомства, задержанные дают признательные показания о причастности ДРГ к подрывам в сентябре 2024 года железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области и подготовке к иным терактам на территории страны. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии, также решается вопрос об избрании членам ДРГ меры пресечения - заключение под стражу. "Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия с целью квалификации их деяний по статьям 222 ("Незаконный оборот оружия и боеприпасов"), статье 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств"), статье 226.1 ("Контрабанда оружия и взрывчатых веществ"), статье 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), статье 322 ("Незаконное пересечение государственной границы РФ") УК России", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20250819/udmurtija-2036244727.html
https://ria.ru/20250818/fsb-2035979070.html
брянская область
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, сша
Брянская область, Министерство обороны Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, США
ФСБ уничтожила трех украинских диверсантов
ФСБ: в Брянской области уничтожили трех украинских диверсантов