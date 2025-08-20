https://ria.ru/20250820/fsb-2036456956.html

ФСБ уничтожила трех украинских диверсантов

ФСБ уничтожила трех украинских диверсантов

Трое украинских диверсантов в Брянской области, планировавших совершать теракты на объектах транспорта в РФ, были уничтожены, еще трое задержаны, сообщает ЦОС...

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Трое украинских диверсантов в Брянской области, планировавших совершать теракты на объектах транспорта в РФ, были уничтожены, еще трое задержаны, сообщает ЦОС ФСБ. "В ходе оперативно-боевых мероприятий трое диверсантов ликвидированы и трое задержаны", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что с места боестолкновения изъяты: шесть автоматических штурмовых винтовок производства США с приборами для бесшумной стрельбы, 16 кг пластичного взрывчатого вещества чешского производства и средства инициирования, большое количество гранат и патронов натовского образца, а также радиостанция для поддержания связи с руководством ГУР минобороны Украины. По данным ведомства, задержанные дают признательные показания о причастности ДРГ к подрывам в сентябре 2024 года железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области и подготовке к иным терактам на территории страны. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии, также решается вопрос об избрании членам ДРГ меры пресечения - заключение под стражу. "Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия с целью квалификации их деяний по статьям 222 ("Незаконный оборот оружия и боеприпасов"), статье 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств"), статье 226.1 ("Контрабанда оружия и взрывчатых веществ"), статье 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), статье 322 ("Незаконное пересечение государственной границы РФ") УК России", - добавили в сообщении.

