Новый фронт: что увезли из США Путин и Зеленский

Владимир Путин и Владимир Зеленский с интервалом в несколько дней столкнулись с одним и тем же испытанием — переговорами с Дональдом Трампом. И для обоих это было непростым вызовом. Но на этом сходство заканчивается.Лейтмотив визита российского лидера был многим понятен еще до прибытия на Аляску, а после переговоров стал и вовсе очевиден: Россия отстояла свое право на статус великой державы в международных отношениях. Сама встреча показала два обстоятельства, которые Запад вынужден признать: стратегия изоляции России потерпела крах, а планы одержать над ней победу на поле боя оказались неосуществимыми. Изгоев не встречают красной дорожкой с почетным караулом. А Россию, которая "готова воевать вечно", не одолеть даже лучшему западному оружию и лучшей доступной Западу пехоте — ВСУ. Будем честны: все это — завоевания русского солдата и русского тыла.Но помимо признания сложившихся реалий Владимир Путин увез с базы Эльмендорф-Ричардсон еще кое-что. Во-первых, Трамп признал, что Украине придется отказаться от части территорий. Во-вторых, американский лидер камня на камне не оставил от важного переговорного тезиса Киева и его западных спонсоров — призыву к перемирию и прекращению огня без предварительных условий. Европа активно апеллировала к отказу России идти на такие условия как к примеру кровожадности Кремля. То, что ни одно из предложенных Москвой ранее перемирий Киев не соблюдал, ожидаемо оставалось вне поля зрения западных политиков и СМИ. А доводы о том, что любую паузу в конфликте ВСУ будут использовать для перевооружения и усиления мобилизации, попросту игнорировались.После встречи на Аляске этот аргумент утратил актуальность. Трамп сам заявил о том, что вместо хрупкого перемирия необходимо устранение коренных причин конфликта. Долгое время оппоненты Кремля воспринимали подобный подход как российскую пропаганду. Теперь это — подход президента США.Зеленскому поездка в Вашингтон открывала куда менее вдохновляющие перспективы. Исходя из заявлений принимающей стороны, он ехал признать утрату Донбасса, чтобы приблизить подписание мирного соглашения и отказаться от вступления в НАТО. Сам Зеленский, в свою очередь, подчеркивал, что ни о каком отказе от территорий речи быть не может, а США должны ввести санкции против России в случае отсутствия прогресса на переговорном треке.Понимая всю суицидальность подобной поездки, евро-атлантические спонсоры Зеленского снарядили внушительную группу поддержки. Два президента, три премьера, канцлер, генсек НАТО и глава Еврокомиссии должны были убедить Трампа не рубить сплеча, а заодно уберечь самого Зеленского от повторения февральского разговора на повышенных тонах в Овальном кабинете.Последнее, надо признать, им удалось. С главой киевского режима определенно тщательно поработали. Памятуя прошлый укор Вэнса за неблагодарность, Зеленский старательно благодарил американского лидера по поводу и без — как подсчитала The Washington Post, за четыре с половиной минуты он сделал это одиннадцать раз. Учли и претензии к дресс-коду — какой-никакой костюм у Зеленского в гардеробе все же нашелся.Но как бы нас ни веселили унижения Зеленского, самого опасного для Киева из анонсированных в СМИ событий — отвода ВСУ из Донбасса — ему удалось избежать. Конечно, отсутствие задекларированной капитуляции сложно выдать за победу, но для него и то хлеб, а уж пропаганда населению все объяснит. Правда, пришлось пойти на уступки в другом — про идею о перемирии пришлось забыть.На следующий день после встречи последовали и другие болезненные удары. Дональд Трамп назвал невозможным возвращение Крыма Украине и подчеркнул, что она никогда не вступит в НАТО.Для россиян первое выглядит само собой разумеющимся, но признание Западом новых реалий сильно упрощает жизнь. А заявления о том, что Украина навсегда останется в предбаннике Североатлантического альянса, звучат вдохновляюще, но подобных заявлений Россия за три десятилетия наслушалась вволю, и пока они не написаны на бумаге, остаются всего-навсего словами. Да и с вполне себе конкретными соглашениями Запад порой обращается предельно вольно — оба "Минска" не дадут соврать.Пыл европейцев Трампу тоже удалось поумерить. Особенно не в кассу смотрелись Мерц с его призывами прекратить боевые действия на время переговоров и Стубб с неординарными историческими аналогиями. Однако и они сумели осложнить переговорный фон — как минимум обсуждением возможного ввода войск европейских стран на территорию Украины после завершения конфликта. Россия неоднократно называла это решение неприемлемым.Причем реальность этого сценария на данном этапе вторична — ЕС сейчас преследует две цели: продолжение конфликта и сохранение вовлеченности в него США. И перспектива ввода воинских контингентов из стран НАТО — очень надежный способ подорвать миротворческие усилия Трампа. А аналогичных приемов в европейском арсенале немало.Как бы то ни было, сбылись наиболее осторожные прогнозы — быстрого мира добиться не удалось, но важность дипломатических усилий в определении постконфликтного будущего увеличилась. Теперь это полноценный фронт, где цена ошибки может очень дорого обойтись. И здесь Россия не может позволить себе упустить то, за что на протяжении трех с половиной лет русский солдат платил железом и кровью.

