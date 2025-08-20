СМИ: Франция может разместить на Украине до пяти тысяч военных
WSJ: Франция может разместить на Украине от трех до пяти тысяч военных
© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военные во время учений
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военные во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Франция на начальном этапе может разместить на Украине от трёх до пяти тысяч военных в рамках возможных гарантий безопасности, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных французских чиновников.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
"На начальном этапе Париж может разместить на Украине от трёх до пяти тысяч военнослужащих", - говорится в сообщении.
Как пишет газета, европейские страны опасаются отправлять свои войска на Украину без поддержки со стороны США, которая стала бы гарантией того, что американские силы смогут вмешаться, если войска подвергнутся нападению.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как сообщало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.