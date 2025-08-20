https://ria.ru/20250820/forum-2036496135.html

Москва надеется на визит короля Иордании, заявил Лавров

Москва надеется на визит короля Иордании, заявил Лавров - РИА Новости, 20.08.2025

Москва надеется на визит короля Иордании, заявил Лавров

Москва ожидает, что король Иордании посетит Россию в октябре для участия в российско-арабском форуме, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Москва ожидает, что король Иордании посетит Россию в октябре для участия в российско-арабском форуме, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Рассчитываем, что Его Величество Король Иордании сможет принять участие в предстоящем в октябре первом российско-арабском саммите, и это создаст дополнительную возможность для очередного контакта с президентом Путиным" - сказал Лавров, выступая совместной на пресс-конференции с министром иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что всем лидерам стран Лиги арабских государств и генсеку самой ЛАГ разосланы послания от имени президента России для участия в первом российско-арабском саммите, который запланирован на 15 октября.

