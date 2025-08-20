Рейтинг@Mail.ru
Экс-подполковник СБУ обвинил фонд Зеленской в торговле детьми с Украины - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:13 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/fond-2036423715.html
Экс-подполковник СБУ обвинил фонд Зеленской в торговле детьми с Украины
Экс-подполковник СБУ обвинил фонд Зеленской в торговле детьми с Украины - РИА Новости, 20.08.2025
Экс-подполковник СБУ обвинил фонд Зеленской в торговле детьми с Украины
Есть данные, что к вывозу детей с Украины и их нелегальной "продаже" на Западе причастен фонд Елены Зеленской, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T05:13:00+03:00
2025-08-20T05:13:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
василий прозоров
владимир путин
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954832571_0:102:3074:1831_1920x0_80_0_0_ee4c7ab5124e5c9fe6f5c8f84b2f815f.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Есть данные, что к вывозу детей с Украины и их нелегальной "продаже" на Западе причастен фонд Елены Зеленской, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "У них вывезли ребенка (с Украины на Запад, - ред.), и хоть трава не растет. А это вот надо отслеживать каждого ребенка. Но дело в том, что сейчас так много структур на Украине, западных структур, занимается вывозом детей, что даже при всем желании киевская власть не сможет отследить их судьбу. Там десятки организаций, в первую очередь неправительственных, занимаются вывозом детей якобы для спасения из зоны боевых действий. Проследить это просто нереально, особенно если никто не хочет этим заниматься, особенно если в этом реально финансовая заинтересованность. Причем на самом высоком уровне, даже фонд Елены Зеленской, есть информация, что он тоже причастен к вывозу и торговле детьми. Увы, на таком высоком уровне это существует", - заявил Прозоров РИА Новости. По его данным, часть этих детей попадает в распоряжение педофилов, изготовителей порнографии и "черных трансплантологов". Ранее Прозоров заявлял, что, по данным на 2023 год, СБУ не знала о судьбе 10 тысяч детей, вывезенных с Украины в страны Запада. Британские журналисты-расследователи, сотрудничающие с Прозоровым, называют цифру в 4 тысячи детей, ставших жертвами торговли детьми. "Запад обвиняет Россию в том, что Россия похищает украинских детей. Но в это же время Запад закрывает глаза на то - они (журналисты) назвали цифру 4 тысячи детей - были вывезены из Украины западными агентами под прикрытием разведывательных служб для, в том числе, педофилии высокопоставленной. В общем, это и цифры страшные, и ситуация сама страшная", - заявил экс-сотрудник СБУ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал письмо от своей жены Меланьи, адресованное российскому президенту Владимиру Путину, в котором она призывает защитить детей. По информации телеканала Fox News, это письмо Трамп передал российскому лидеру во время саммита на Аляске. Узнав об этом, Фаина Савенкова из Луганска, одиннадцать лет живущая под обстрелами ВСУ, написала свое письмо Меланье Трамп. Девушка указала на вину Владимира Зеленского в гибели детей Донбасса и попросила супругу американского президента помочь остановить эту трагедию. Ранее украинская сторона передала России список якобы похищенных с Украины 339 детей. В ходе пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.
https://ria.ru/20250820/sbu-2036419800.html
https://ria.ru/20250820/eks-podpolkovnik-2036417082.html
https://ria.ru/20250817/zelenskiy-2035855750.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954832571_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_d2f48917be4dff1eb2e147008157860a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, василий прозоров, владимир путин, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Василий Прозоров, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
Экс-подполковник СБУ обвинил фонд Зеленской в торговле детьми с Украины

Прозоров: фонд Елены Зеленской причастен к торговле детьми с Украины

© AP Photo / Tobias SchwarzЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Tobias Schwarz
Елена Зеленская. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Есть данные, что к вывозу детей с Украины и их нелегальной "продаже" на Западе причастен фонд Елены Зеленской, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
"У них вывезли ребенка (с Украины на Запад, - ред.), и хоть трава не растет. А это вот надо отслеживать каждого ребенка. Но дело в том, что сейчас так много структур на Украине, западных структур, занимается вывозом детей, что даже при всем желании киевская власть не сможет отследить их судьбу. Там десятки организаций, в первую очередь неправительственных, занимаются вывозом детей якобы для спасения из зоны боевых действий. Проследить это просто нереально, особенно если никто не хочет этим заниматься, особенно если в этом реально финансовая заинтересованность. Причем на самом высоком уровне, даже фонд Елены Зеленской, есть информация, что он тоже причастен к вывозу и торговле детьми. Увы, на таком высоком уровне это существует", - заявил Прозоров РИА Новости.
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Экс-подполковник СБУ рассказал о канале вывоза детей с Украины в Британию
04:01
По его данным, часть этих детей попадает в распоряжение педофилов, изготовителей порнографии и "черных трансплантологов".
Ранее Прозоров заявлял, что, по данным на 2023 год, СБУ не знала о судьбе 10 тысяч детей, вывезенных с Украины в страны Запада. Британские журналисты-расследователи, сотрудничающие с Прозоровым, называют цифру в 4 тысячи детей, ставших жертвами торговли детьми.
"Запад обвиняет Россию в том, что Россия похищает украинских детей. Но в это же время Запад закрывает глаза на то - они (журналисты) назвали цифру 4 тысячи детей - были вывезены из Украины западными агентами под прикрытием разведывательных служб для, в том числе, педофилии высокопоставленной. В общем, это и цифры страшные, и ситуация сама страшная", - заявил экс-сотрудник СБУ.
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Экс-подполковник СБУ рассказал о вывозе детей с Украины на Запад
03:04
Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал письмо от своей жены Меланьи, адресованное российскому президенту Владимиру Путину, в котором она призывает защитить детей. По информации телеканала Fox News, это письмо Трамп передал российскому лидеру во время саммита на Аляске.
Узнав об этом, Фаина Савенкова из Луганска, одиннадцать лет живущая под обстрелами ВСУ, написала свое письмо Меланье Трамп. Девушка указала на вину Владимира Зеленского в гибели детей Донбасса и попросила супругу американского президента помочь остановить эту трагедию.
Ранее украинская сторона передала России список якобы похищенных с Украины 339 детей. В ходе пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Экс-подполковник СБУ раскрыл, кому выгоден Зеленский
17 августа, 06:38
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВасилий ПрозоровВладимир ПутинСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала