Рейтинг@Mail.ru
День государственного флага России 2025: какого числа, как празднуют, история праздника
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/flag-1958974985.html
День государственного флага России 2025: история и традиции праздника
День государственного флага России 2025: какого числа, как празднуют, история праздника
День государственного флага России 2025: история и традиции праздника
День государственного флага — праздник, который ежегодно отмечается 22 августа на всей территории России. Из чего состоит государственная символика, история... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T17:31:00+03:00
2025-08-20T17:31:00+03:00
россия
москва
флаг
празднование дня государственного флага россии в 2011 году
22 августа - день государственного флага россии
россия отмечает день государственного флага
день государственного флага россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811483314_0:115:2886:1738_1920x0_80_0_0_7b87bbbce34ea7809dd8873323ab0531.jpg
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. День государственного флага — праздник, который ежегодно отмечается 22 августа на всей территории России. Из чего состоит государственная символика, история возникновения триколора с древних времен и до наших дней, трактование его цветов и традиции празднования — в материале РИА Новости.День государственного флагаФлаг — один из важных символов государства, который объединяет граждан, связывает прошлое, настоящее и будущее страны.История российского флага берет свое начало в XVII веке, но сам праздник появился сравнительно недавно: с 1994 года в России ежегодно 22 августа отмечается День государственного флага Российской Федерации. В 2025 году праздник выпадает на пятницу и будет рабочим днем.Дата праздникаВ новейшей истории нашей страны триколор — трехцветный российский флаг — был впервые поднят во время путча 22 августа 1991 года над Домом Советов РСФСР в Москве. Это стало символом провала попытки госпереворота, которую организовал ГКЧП. В этот день Верховный Совет РСФСР принял постановление, а президент Борис Ельцин подписал указ “Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР”. С этого момента прямоугольное полотнище, состоящее из трех равновеликих горизонтальных полос, — белой, лазоревой и алой — начали считать государственным флагом. Отношение ширины к длине составляет 2:3.По случаю восстановления исторического флага три года спустя, в 1994-м, Борис Ельцин официально закрепил празднование Дня флага России 22 августа и сделал эту дату государственным праздником.ИсторияОдно из первых упоминаний о флаге в Древней Руси относится к XII веку, в “Повести временных лет” рассказывается о том, как князь Владимир Мономах привез с собой из Византии золотой шелковый флаг, который стал символом христианства и государственности. Потом стяг много раз претерпевал изменения: впервые триколор был поднят в 1669 году на первом в России военном корабле "Орел", который был построен по заказу царя Алексея Михайловича. Свой нынешний вид он принял в 1705 году, когда император Петр I подписал указ, который обязывал торговые суда иметь бело-сине-красный флаг без орла. На военных кораблях он также развевался, подчеркивая мощь и величие Российской империи на морях. На суше триколор впервые начали использовать в 1806 году.В царствование Александра II в 1858 году был утвержден новый государственный флаг Российской империи, состоящий из полос черного, желтого и белого цвета. В результате стали использоваться два флага: черно-желто-белый в праздничные дни вывешивался на казенных зданиях, а бело-сине-красный — на частных. 28 апреля 1883 года было объявлено повеление Александра III, в котором говорилось, что государственным флагом станет исключительно бело-сине-красный. В апреле 1918 года он был заменен на красное полотнище.Во времена Петра I цвета триколора трактовались примерно так:В настоящее время чаще всего используется следующая трактовка (неофициальная):ТрадицииВ День государственного флага в нашей стране проводятся различные мероприятия, среди которых:В 2023 году в Москве в этот день прошел праздничный концерт в "Лужниках", собравший большое количество москвичей и гостей города.СимволикаГосударственные символы — обязательные атрибуты любого государства. В них отражается история и культура нации.Официальные государственные символы России — герб, флаг и гимн. Порядок использования каждого из них определяется соответствующим федеральным конституционным законом.Правовое положение и правила использования флага определяет Федеральный конституционный закон "О Государственном флаге Российской Федерации" от 25 декабря 2000 года.Гимн — музыкально-поэтическое произведение, которое должно исполняться в точном соответствии с утвержденными музыкальной редакцией и текстом. Современный гимн России был утвержден Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 г. № 3–ФКЗ “О Государственном гимне Российской Федерации”.Государственный герб Российской Федерации представляет собой “четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья”. Его описание и порядок официального использования установлены Федеральным конституционным законом "О Государственном гербе Российской Федерации" от 25 декабря 2000 года.Как отмечатьТрадиционно в День государственного флага России президент Владимир Путин поздравляет граждан с праздником, проводятся различные мероприятия. Например, в 2024 году в Москве сотни автомобилей с триколорами проехали по Садовому кольцу, а на улицах, набережных и мостах были установлены еще тысячи флагов. У стен Музея Победы развернули трехцветное полотно площадью более 1000 квадратных метров. В Санкт-Петербурге праздничный концерт, посвященный Дню флага, прошел у стен Иоанновского равелина Петропавловской крепости. В Курской области активисты и волонтеры разложили триколор размером почти 2500 квадратных метров на территории мемориального комплекса "Курская битва". В Пятигорске около 150 участников молодежного форума "Машук" подняли российский триколор на вершину одноименной горы.
https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html
https://ria.ru/20250622/gosduma-2024662000.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811483314_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_3582ae27f3d2be5b83d5c0d5d2043012.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, флаг, празднование дня государственного флага россии в 2011 году, 22 августа - день государственного флага россии, россия отмечает день государственного флага, день государственного флага россии
Россия, Москва, флаг, Празднование Дня государственного флага России в 2011 году, 22 августа - День государственного флага России, Россия отмечает День государственного флага, День Государственного флага России

День государственного флага России 2025: история и традиции праздника

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДень флага России
День флага России - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. День государственного флага — праздник, который ежегодно отмечается 22 августа на всей территории России. Из чего состоит государственная символика, история возникновения триколора с древних времен и до наших дней, трактование его цветов и традиции празднования — в материале РИА Новости.

День государственного флага

Флаг — один из важных символов государства, который объединяет граждан, связывает прошлое, настоящее и будущее страны.
История российского флага берет свое начало в XVII веке, но сам праздник появился сравнительно недавно: с 1994 года в России ежегодно 22 августа отмечается День государственного флага Российской Федерации. В 2025 году праздник выпадает на пятницу и будет рабочим днем.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРоссийский флаг, развернутый на праздновании дня российского флага на Поклонной горе в Москве
Российский флаг, развернутый на праздновании дня российского флага на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Российский флаг, развернутый на праздновании дня российского флага на Поклонной горе в Москве

Дата праздника

В новейшей истории нашей страны триколор — трехцветный российский флаг — был впервые поднят во время путча 22 августа 1991 года над Домом Советов РСФСР в Москве. Это стало символом провала попытки госпереворота, которую организовал ГКЧП. В этот день Верховный Совет РСФСР принял постановление, а президент Борис Ельцин подписал указ “Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР”. С этого момента прямоугольное полотнище, состоящее из трех равновеликих горизонтальных полос, — белой, лазоревой и алой — начали считать государственным флагом. Отношение ширины к длине составляет 2:3.
По случаю восстановления исторического флага три года спустя, в 1994-м, Борис Ельцин официально закрепил празднование Дня флага России 22 августа и сделал эту дату государственным праздником.

История

Одно из первых упоминаний о флаге в Древней Руси относится к XII веку, в “Повести временных лет” рассказывается о том, как князь Владимир Мономах привез с собой из Византии золотой шелковый флаг, который стал символом христианства и государственности. Потом стяг много раз претерпевал изменения: впервые триколор был поднят в 1669 году на первом в России военном корабле "Орел", который был построен по заказу царя Алексея Михайловича. Свой нынешний вид он принял в 1705 году, когда император Петр I подписал указ, который обязывал торговые суда иметь бело-сине-красный флаг без орла. На военных кораблях он также развевался, подчеркивая мощь и величие Российской империи на морях. На суше триколор впервые начали использовать в 1806 году.
В царствование Александра II в 1858 году был утвержден новый государственный флаг Российской империи, состоящий из полос черного, желтого и белого цвета. В результате стали использоваться два флага: черно-желто-белый в праздничные дни вывешивался на казенных зданиях, а бело-сине-красный — на частных. 28 апреля 1883 года было объявлено повеление Александра III, в котором говорилось, что государственным флагом станет исключительно бело-сине-красный. В апреле 1918 года он был заменен на красное полотнище.
Жители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города (флешмоб посвящен Дню России) - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
День России в 2025 году: история и традиции праздника
12 июня, 10:39
Во времена Петра I цвета триколора трактовались примерно так:
  • белый символизировал свободу;
  • синий – Богородицу, которая считалась символом России;
  • красный – силу русской державы.
В настоящее время чаще всего используется следующая трактовка (неофициальная):
  • белый — мир, чистота и непорочность;
  • синий — вера и верность;
  • красный — энергия, сила, кровь, пролитая за Отечество.

Традиции

В День государственного флага в нашей стране проводятся различные мероприятия, среди которых:
  • поднятие флага под гимн Российской Федерации;
  • концерты;
  • шествия;
  • спортивные состязания;
  • украшение зданий и улиц флагами;
  • запуск в небо воздушных шаров белого, синего и красного цветов;
  • выступление президента и депутатов с поздравлениями;
  • вручение государственных наград.
В 2023 году в Москве в этот день прошел праздничный концерт в "Лужниках", собравший большое количество москвичей и гостей города.
© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкУчастники патриотической акции, приуроченной к празднованию Дня Государственного флага России, в Иванове
Участники патриотической акции, приуроченной к празднованию Дня Государственного флага России, в Иванове - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Участники патриотической акции, приуроченной к празднованию Дня Государственного флага России, в Иванове

Символика

Государственные символы — обязательные атрибуты любого государства. В них отражается история и культура нации.
Официальные государственные символы России — герб, флаг и гимн. Порядок использования каждого из них определяется соответствующим федеральным конституционным законом.
Правовое положение и правила использования флага определяет Федеральный конституционный закон "О Государственном флаге Российской Федерации" от 25 декабря 2000 года.
Гимн — музыкально-поэтическое произведение, которое должно исполняться в точном соответствии с утвержденными музыкальной редакцией и текстом. Современный гимн России был утвержден Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 г. № 3–ФКЗ “О Государственном гимне Российской Федерации”.
Государственный герб Российской Федерации представляет собой “четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья”. Его описание и порядок официального использования установлены Федеральным конституционным законом "О Государственном гербе Российской Федерации" от 25 декабря 2000 года.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПразднование Дня Государственного флага
Празднование Дня Государственного флага - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Празднование Дня Государственного флага

Как отмечать

Традиционно в День государственного флага России президент Владимир Путин поздравляет граждан с праздником, проводятся различные мероприятия. Например, в 2024 году в Москве сотни автомобилей с триколорами проехали по Садовому кольцу, а на улицах, набережных и мостах были установлены еще тысячи флагов. У стен Музея Победы развернули трехцветное полотно площадью более 1000 квадратных метров. В Санкт-Петербурге праздничный концерт, посвященный Дню флага, прошел у стен Иоанновского равелина Петропавловской крепости. В Курской области активисты и волонтеры разложили триколор размером почти 2500 квадратных метров на территории мемориального комплекса "Курская битва". В Пятигорске около 150 участников молодежного форума "Машук" подняли российский триколор на вершину одноименной горы.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В Госдуме рассказали о создании центра защиты исторической памяти
22 июня, 16:08
 
РоссияМосквафлагПразднование Дня государственного флага России в 2011 году22 августа - День государственного флага РоссииРоссия отмечает День государственного флагаДень Государственного флага России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала