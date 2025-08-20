https://ria.ru/20250820/flag-1958974985.html

День государственного флага России 2025: история и традиции праздника

День государственного флага России 2025: какого числа, как празднуют, история праздника

День государственного флага России 2025: история и традиции праздника

День государственного флага — праздник, который ежегодно отмечается 22 августа на всей территории России. Из чего состоит государственная символика, история... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T17:31:00+03:00

2025-08-20T17:31:00+03:00

2025-08-20T17:31:00+03:00

россия

москва

флаг

празднование дня государственного флага россии в 2011 году

22 августа - день государственного флага россии

россия отмечает день государственного флага

день государственного флага россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811483314_0:115:2886:1738_1920x0_80_0_0_7b87bbbce34ea7809dd8873323ab0531.jpg

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. День государственного флага — праздник, который ежегодно отмечается 22 августа на всей территории России. Из чего состоит государственная символика, история возникновения триколора с древних времен и до наших дней, трактование его цветов и традиции празднования — в материале РИА Новости.День государственного флагаФлаг — один из важных символов государства, который объединяет граждан, связывает прошлое, настоящее и будущее страны.История российского флага берет свое начало в XVII веке, но сам праздник появился сравнительно недавно: с 1994 года в России ежегодно 22 августа отмечается День государственного флага Российской Федерации. В 2025 году праздник выпадает на пятницу и будет рабочим днем.Дата праздникаВ новейшей истории нашей страны триколор — трехцветный российский флаг — был впервые поднят во время путча 22 августа 1991 года над Домом Советов РСФСР в Москве. Это стало символом провала попытки госпереворота, которую организовал ГКЧП. В этот день Верховный Совет РСФСР принял постановление, а президент Борис Ельцин подписал указ “Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР”. С этого момента прямоугольное полотнище, состоящее из трех равновеликих горизонтальных полос, — белой, лазоревой и алой — начали считать государственным флагом. Отношение ширины к длине составляет 2:3.По случаю восстановления исторического флага три года спустя, в 1994-м, Борис Ельцин официально закрепил празднование Дня флага России 22 августа и сделал эту дату государственным праздником.ИсторияОдно из первых упоминаний о флаге в Древней Руси относится к XII веку, в “Повести временных лет” рассказывается о том, как князь Владимир Мономах привез с собой из Византии золотой шелковый флаг, который стал символом христианства и государственности. Потом стяг много раз претерпевал изменения: впервые триколор был поднят в 1669 году на первом в России военном корабле "Орел", который был построен по заказу царя Алексея Михайловича. Свой нынешний вид он принял в 1705 году, когда император Петр I подписал указ, который обязывал торговые суда иметь бело-сине-красный флаг без орла. На военных кораблях он также развевался, подчеркивая мощь и величие Российской империи на морях. На суше триколор впервые начали использовать в 1806 году.В царствование Александра II в 1858 году был утвержден новый государственный флаг Российской империи, состоящий из полос черного, желтого и белого цвета. В результате стали использоваться два флага: черно-желто-белый в праздничные дни вывешивался на казенных зданиях, а бело-сине-красный — на частных. 28 апреля 1883 года было объявлено повеление Александра III, в котором говорилось, что государственным флагом станет исключительно бело-сине-красный. В апреле 1918 года он был заменен на красное полотнище.Во времена Петра I цвета триколора трактовались примерно так:В настоящее время чаще всего используется следующая трактовка (неофициальная):ТрадицииВ День государственного флага в нашей стране проводятся различные мероприятия, среди которых:В 2023 году в Москве в этот день прошел праздничный концерт в "Лужниках", собравший большое количество москвичей и гостей города.СимволикаГосударственные символы — обязательные атрибуты любого государства. В них отражается история и культура нации.Официальные государственные символы России — герб, флаг и гимн. Порядок использования каждого из них определяется соответствующим федеральным конституционным законом.Правовое положение и правила использования флага определяет Федеральный конституционный закон "О Государственном флаге Российской Федерации" от 25 декабря 2000 года.Гимн — музыкально-поэтическое произведение, которое должно исполняться в точном соответствии с утвержденными музыкальной редакцией и текстом. Современный гимн России был утвержден Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 г. № 3–ФКЗ “О Государственном гимне Российской Федерации”.Государственный герб Российской Федерации представляет собой “четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья”. Его описание и порядок официального использования установлены Федеральным конституционным законом "О Государственном гербе Российской Федерации" от 25 декабря 2000 года.Как отмечатьТрадиционно в День государственного флага России президент Владимир Путин поздравляет граждан с праздником, проводятся различные мероприятия. Например, в 2024 году в Москве сотни автомобилей с триколорами проехали по Садовому кольцу, а на улицах, набережных и мостах были установлены еще тысячи флагов. У стен Музея Победы развернули трехцветное полотно площадью более 1000 квадратных метров. В Санкт-Петербурге праздничный концерт, посвященный Дню флага, прошел у стен Иоанновского равелина Петропавловской крепости. В Курской области активисты и волонтеры разложили триколор размером почти 2500 квадратных метров на территории мемориального комплекса "Курская битва". В Пятигорске около 150 участников молодежного форума "Машук" подняли российский триколор на вершину одноименной горы.

https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html

https://ria.ru/20250622/gosduma-2024662000.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, флаг, празднование дня государственного флага россии в 2011 году, 22 августа - день государственного флага россии, россия отмечает день государственного флага, день государственного флага россии