Мантуров рассказал, когда выйдет фильм производства России и Индии

20.08.2025

Мантуров рассказал, когда выйдет фильм производства России и Индии

2025-08-20

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российско-индийский фильм "Жемчуг" готовится к выходу в прокат осенью в рамках совместного кинопроизводства двух стран, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. "Также значимым считаем реализацию совместных проектов в области кинематографии. В конце прошлого года в Нью-Дели и Мумбаи, а в марте текущего года в Казани были организованы фестивали национального кино. В рамках совместного кинопроизводства готовится к выходу в прокат этой осенью российско-индийский фильм "Жемчуг", - сообщил Мантуров.

2025

