09:50 20.08.2025
"Евровидение" в 2026 году пройдет в Вене
Конкурс песни "Евровидение" в 2026 году пройдёт в Вене после победы весной 2025 года исполнителя из Австрии, сообщили в среду организаторы. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T09:50:00+03:00
2025-08-20T09:50:00+03:00
австрия
кончита вурст
европейский вещательный союз
вена
базель
дима билан (виктор белан)
ЖЕНЕВА, 20 авг - РИА Новости. Конкурс песни "Евровидение" в 2026 году пройдёт в Вене после победы весной 2025 года исполнителя из Австрии, сообщили в среду организаторы. "Столица Австрии названа городом-хозяином конкурса песни "Евровидение-2026". Будучи историческим центром искусств, Вена уже в третий раз примет конкурс. Ранее она удостаивалась этой чести в 1967 и 2015 годах после первых двух побед Австрии на "Евровидении", - сообщили организаторы в коммюнике. Полуфиналы 70-го по счету конкурса состоятся 12 и 14 мая, а финал – 16 мая на арене Wiener Stadthalle. Ранее власти Австрии сообщили, что рассчитывают на положительный экономический эффект от проведения конкурса. По словам госсекретаря Австрии по туризму, после победы исполнителя Кончиты Вурст в 2014 году его проведение принесло стране около 40 миллионов евро. "Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. В 2025 году выступления состоялись в швейцарском Базеле. Победителем стал австрийский певец Йоханнес Питч с песней "Wasted love". Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года, тем не менее, за годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году она одержала победу с песней "Believe", которую исполнил Дима Билан.
австрия, кончита вурст, европейский вещательный союз , вена, базель, дима билан (виктор белан)
Австрия, Кончита Вурст, Европейский вещательный союз , Вена, Базель, Дима Билан (Виктор Белан)
© Фото : ESCplusЛоготип песенного конкурса Евровидение
Логотип песенного конкурса Евровидение - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : ESCplus
Логотип песенного конкурса Евровидение. Архивное фото
Съемки клипа Прямо по сердцу певца Shamana - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Певец SHAMAN: "Мой номер на "Интервидении" будет необычным и всех удивит"
11 августа, 08:00
 
