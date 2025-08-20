https://ria.ru/20250820/evropa-2036493245.html
В Европе готовились к катастрофе перед встречей в Белом доме, пишет Pais
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Перед встречей президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме в понедельник в Европе морально готовились к катастрофе, пишет испанская газета Pais. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. "После более чем шести часов встреч в Белом доме канцлер (ФРГ Фридрих) Мерц открыто выразил своё облегчение от того, как хорошо прошла встреча, которая... "превзошла его ожидания"... Такое мнение разделяют и в Брюсселе, где многие морально готовились к катастрофе", - говорится в публикации.
