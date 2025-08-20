Рейтинг@Mail.ru
В Европе готовились к катастрофе перед встречей в Белом доме, пишет Pais - РИА Новости, 20.08.2025
13:30 20.08.2025
В Европе готовились к катастрофе перед встречей в Белом доме, пишет Pais
Перед встречей президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме в понедельник в Европе морально готовились к... РИА Новости, 20.08.2025
в мире
сша
европа
дональд трамп
владимир зеленский
евросоюз
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Перед встречей президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме в понедельник в Европе морально готовились к катастрофе, пишет испанская газета Pais. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. "После более чем шести часов встреч в Белом доме канцлер (ФРГ Фридрих) Мерц открыто выразил своё облегчение от того, как хорошо прошла встреча, которая... "превзошла его ожидания"... Такое мнение разделяют и в Брюсселе, где многие морально готовились к катастрофе", - говорится в публикации.
в мире, сша, европа, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и европейские лидеры во время встречи в Белом доме
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и европейские лидеры во время встречи в Белом доме
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Перед встречей президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме в понедельник в Европе морально готовились к катастрофе, пишет испанская газета Pais.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран.
"После более чем шести часов встреч в Белом доме канцлер (ФРГ Фридрих) Мерц открыто выразил своё облегчение от того, как хорошо прошла встреча, которая... "превзошла его ожидания"... Такое мнение разделяют и в Брюсселе, где многие морально готовились к катастрофе", - говорится в публикации.
Видео со страницы Белого дома, куда вошел момент февральской перепалки с Зеленским - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Белый дом разместил в TikTok видео с моментом перепалки Трампа и Зеленского
В миреСШАЕвропаДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
