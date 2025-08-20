https://ria.ru/20250820/evropa-2036381515.html

Циничный поворот лучших друзей: Европа хочет уничтожить государство Украина

Циничный поворот лучших друзей: Европа хочет уничтожить государство Украина - РИА Новости, 20.08.2025

Циничный поворот лучших друзей: Европа хочет уничтожить государство Украина

Как это часто бывает (вернее — всегда), искреннее желание руководства России закончить конфликт на Украине мирным, дипломатическим путем (разделяемое нынешним... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T08:00:00+03:00

2025-08-20T08:00:00+03:00

2025-08-20T08:02:00+03:00

аналитика

украина

россия

европа

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036381813_0:82:1668:1020_1920x0_80_0_0_bfe2a00d0d1ce55751dd3420e72e44fa.jpg

Как это часто бывает (вернее — всегда), искреннее желание руководства России закончить конфликт на Украине мирным, дипломатическим путем (разделяемое нынешним президентом США), подкрепленное более чем осязаемыми предложениями о взаимных уступках, было воспринято в русофобской Европе как шанс вместе с пальцем откусить всю руку."Мерцестармеры" не оценили человеческий жест Дональда Трампа, когда он вместо ожидания в дворницкой позволил им посидеть с собой за одним столом во время звонка Владимиру Путину: мгновенно осмелев, они продолжили талдычить про немедленное прекращение огня, усиление давления на Россию, гарантии безопасности Киеву в стиле пятой статьи устава НАТО и введение на Украину европейских войск после наступления перемирия.Но и этого оказалось мало: оборзевшие салфеточники размечтались до того, что гарантом безопасности Украины обязана-таки быть Америка (так как наедине с Россией оставаться очень страшно и опасно), и вообще — Россия не должна иметь права вето на вступление Украины в НАТО, а Киев просто обязан иметь настолько многочисленную и вооруженную армию, насколько пожелает. А уж права русскоязычного населения и защита православной церкви — вообще смехотворно.Не успев разогнуть спину после встречи с Трампом, Макрон смело заявил, что он выступает "за сохранение численности ВСУ в сотни тысяч человек после окончания конфликта", а "никакого обмена территориями в рамках мирного соглашения по Украине быть не должно". Иными словами, группа поддержки Зеленского не ограничилась помпонами, а начала показывать в сторону ВИП-трибуны неприличные жесты.После созвона Трампа с Путиным помощник российского президента Юрий Ушаков в мягких терминах пояснил коалиции осмелевших, что взрослые дяди обойдутся без криков в форточку, но в Европе сделали вид, что ничего не поняли.Чтобы вопросов и двусмысленностей не осталось даже у финского Стубба, который предложил "финляндизировать" Украину, не понимая, что в этом случае она должна объявить войну Европе, точки над "ы" вчера расставил глава МИД России Сергей Лавров.Любовно поглаживая рукой свитерок с надписью "СССР", главный российский дипломат сказал простую и до боли понятную вещь: если с подачи европейцев Киев отказывается от нейтралитета и невступления в НАТО, тогда базовые положения, лежавшие в самой основе признания независимости Украины, просто обнуляются. Если хоть одна из хотелок Киева с подельниками обретет первые очертания, то Декларация о независимости Украины перестает действовать — и в юридическом смысле Украина как государство и международный субъект перестает существовать.Возникает парадоксальная ситуация: Россия и США хотят сохранить Украину (Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у нас нет задачи ликвидировать Украину как государство), а лучшие европейские друзья Киева делают все, чтобы ее уничтожить.Дело в том, что Украина без функции тарана против России русофобской Европе не нужна. И если есть риск того, что Украина может продолжить существовать как суверенное нейтральное государство, поддерживающее нормальные отношения с соседями, включая Россию, то этого допустить нельзя и в крайнем случае нужно просто оставить на ее месте безжизненную пустыню — "так не доставайся же ты никому".Как бы ни старались европейцы повернуть дело так, что Украина — это исторически часть Европы и нужно вырвать ее из когтей России, они прекрасно отдают себе отчет в том, что обе страны представляют собой единое историческое, культурное и цивилизационное пространство. Это означает, что даже нейтральная Украина представляет для них опасность.Поэтому невооруженным глазом видно, что сладкий бред про мечты о стабильности на континенте и приверженности миру, который "макроляйены" сейчас льют в уши Трампу, — это наглая ложь.В марте этого года на саммите лидеров ЕС Макрон прямо заявил: "Россия является для Европы экзистенциальной угрозой". Этот же посыл был повторен и в выступлении главы евродипломатии Каллас на ежегодной конференции Европейского агентства по обороне, и в июньском "Стратегическом докладе бундесвера", и в июльском интервью главы внешней разведки Франции (DGSE).Поэтому неудивительно, что в докладе Парламентской ассамблеи стран НАТО "Будущее стратегии НАТО по России" было окончательно зафиксировано: "Союзники ясно заявили, что Российская Федерация представляет собой самую значительную и непосредственную угрозу безопасности альянса. Возврата к довоенному статус-кво не будет: альянсу предстоит выстроить новые, неизбежно более конфронтационные отношения с Москвой".Это означает, что усилия президента США Дональда Трампа по налаживанию отношений с Россией и учету ее жизненных интересов находятся в коренном противоречии с главными установками русофобского коллективного Запада. А если добавить туда все, что Трамп делает по урегулированию конфликта на Украине, то можно смело утверждать, что нынешний американский президент является для Европы и межконтинентального "глубинного государства" врагом номер два после Путина. По факту Трамп в одиночку выступает против коллективной реваншистской стратегии всего Запада, и там делается все, чтобы ему помешать — или устранить.И получается так, что по иронии судьбы сейчас именно Россия действует на сто процентов в русле принципа, заявленного Трампом: "мир через силу". Русская армия идет вперед, и потери противника бьют рекорды. Буквально вчера состоялся обмен погибшими с ВСУ: мы отдали 1000 тел украинских солдат, а взамен получили 19 тел наших бойцов. Реальная пропорция потерь — на табло. По данным западных аналитиков, сейчас FPV-дроны российской армии ежедневно поражают на фронте порядка пяти тысяч целей — причем это только официально зарегистрированные попадания. По данным западных мониторинговых ресурсов, наши подразделения сейчас атакуют сразу на десятке направлений, размалывая вражескую оборону. Доблестные российские ВКС день и ночь утюжат инфраструктуру противника: например, был уничтожен крупный Кременчугский НПЗ.Поэтому пожелаем удачи нашим лучшим дипломатам в камуфляже, которые прямо сейчас приближают победу — и мир на условиях России.

https://ria.ru/20250819/ekspert-2036360591.html

https://ria.ru/20250819/garantii-2036246823.html

https://ria.ru/20250819/rossija-2036288999.html

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, украина, россия, европа, дональд трамп