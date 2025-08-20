https://ria.ru/20250820/es-2036506374.html

СМИ: Европа подготовит рамочные гарантии для Украины на следующей неделе

в мире

россия

украина

киев

дональд трамп

владимир зеленский

нато

евросоюз

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Европейские страны после переговоров с президентом СЩА Дональдом Трампом продвигаются к созданию рамочных гарантий безопасности Запада для Киева, сообщает издание Euractiv. Как отмечается, проект гарантий безопасности призван проложить путь к возможному саммиту с участием России и Украины. "Советники по национальной безопасности участвующих в процессе стран надеются подготовить проект рамочного соглашения в течение следующей недели", - сообщили издание со ссылкой на информированные источники. Издание пишет, что уровень защиты для Украины остается в значительной степени неясным, а проработка деталей потребует кропотливых переговоров. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

в мире, россия, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, нато, евросоюз