СМИ: Европа подготовит рамочные гарантии для Украины на следующей неделе

Euractiv: страны ЕС подготовят рамочные гарантии для Украины на следующей неделе
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Европейские страны после переговоров с президентом СЩА Дональдом Трампом продвигаются к созданию рамочных гарантий безопасности Запада для Киева, сообщает издание Euractiv.
"Советники по национальной безопасности участвующих в процессе стран надеются подготовить проект рамочного соглашения в течение следующей недели", - сообщили издание со ссылкой на информированные источники.
Издание пишет, что уровень защиты для Украины остается в значительной степени неясным, а проработка деталей потребует кропотливых переговоров.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.