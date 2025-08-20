Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС считает, что столкнется с трудностями при отправке войск на Украину - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:20 20.08.2025 (обновлено: 10:40 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/es-2036430640.html
СМИ: ЕС считает, что столкнется с трудностями при отправке войск на Украину
СМИ: ЕС считает, что столкнется с трудностями при отправке войск на Украину - РИА Новости, 20.08.2025
СМИ: ЕС считает, что столкнется с трудностями при отправке войск на Украину
Великобритания и Франция могут столкнуться со сложностями при отправке войск на Украину, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного европейского... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T07:20:00+03:00
2025-08-20T10:40:00+03:00
в мире
украина
великобритания
сша
дональд трамп
владимир зеленский
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036454671_0:285:2938:1938_1920x0_80_0_0_42b7636061d773aa3da3c209252fc7bb.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Великобритания и Франция могут столкнуться со сложностями при отправке войск на Украину, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата."Учитывая политическую слабость (президента Франции. — Прим. ред.) Макрона и (премьер-министра Британии. — Прим. ред.) Стармера, сложно представить, как этот план (отправки войск на Украину. — Прим. ред.) будет реализован. &lt;...&gt; Сейчас непростые времена с экономической точки зрения", — говорится в публикации.Гарантии безопасности для УкраиныВ понедельник президент США Дональд Трамп провел в Белом доме двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским. Затем к ним присоединились несколько европейских лидеров. Они обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации со Штатами.Накануне Трамп заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.По данным агентства Bloomberg, около десяти стран уже выразили готовность направить вооруженные силы на Украину. Чуть раньше СМИ писало, что возможные гарантии безопасности для Киева направлены на усиление ВСУ. При этом их цель — избежать требований России об ограничении численности украинской армии в рамках будущей мирной сделки. Обеспечением гарантий займется так называемая коалиция желающих во главе с Британией и Францией.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, для России неприемлемо размещение иностранных военных у ее границ. О том, что Москва не видит возможности для компромисса по этому вопросу, заявлял и глава МИД Сергей Лавров.В прошлом году СВР сообщала, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет на ее территории так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В ведомстве считают, что это станет фактической оккупацией страны.
https://ria.ru/20250819/ssha-2036384118.html
https://ria.ru/20250820/frantsija-2036411536.html
https://ria.ru/20250820/evropa-2036381515.html
украина
великобритания
сша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036454671_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_88153ab33c17cd2b613c2a3ccf97ceba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нато, евросоюз, дмитрий песков, вооруженные силы украины, франция
В мире, Украина, Великобритания, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Франция
СМИ: ЕС считает, что столкнется с трудностями при отправке войск на Украину

Politico: в ЕС считают, что отправка войск на Украину столкнется с трудностями

© AP Photo / Darren StaplesФранцузские военные во время британо-французских учений
Французские военные во время британо-французских учений - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Darren Staples
Французские военные во время британо-французских учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Великобритания и Франция могут столкнуться со сложностями при отправке войск на Украину, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
"Учитывая политическую слабость (президента Франции. — Прим. ред.) Макрона и (премьер-министра Британии. — Прим. ред.) Стармера, сложно представить, как этот план (отправки войск на Украину. — Прим. ред.) будет реализован. <...> Сейчас непростые времена с экономической точки зрения", — говорится в публикации.
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
В США назвали три варианта гарантий безопасности для Украины
Вчера, 20:05

Гарантии безопасности для Украины

В понедельник президент США Дональд Трамп провел в Белом доме двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским. Затем к ним присоединились несколько европейских лидеров. Они обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации со Штатами.
Накануне Трамп заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.

Как уточнила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, США допускают поддержку Украины "в воздухе" в рамках будущих гарантий безопасности.

Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
СМИ: Франция может разместить на Украине до пяти тысяч военных
01:19
По данным агентства Bloomberg, около десяти стран уже выразили готовность направить вооруженные силы на Украину. Чуть раньше СМИ писало, что возможные гарантии безопасности для Киева направлены на усиление ВСУ. При этом их цель — избежать требований России об ограничении численности украинской армии в рамках будущей мирной сделки. Обеспечением гарантий займется так называемая коалиция желающих во главе с Британией и Францией.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, для России неприемлемо размещение иностранных военных у ее границ. О том, что Москва не видит возможности для компромисса по этому вопросу, заявлял и глава МИД Сергей Лавров.
В прошлом году СВР сообщала, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет на ее территории так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В ведомстве считают, что это станет фактической оккупацией страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Циничный поворот лучших друзей: Европа хочет уничтожить государство Украина
08:00
 
В миреУкраинаВеликобританияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюзДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала