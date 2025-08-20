https://ria.ru/20250820/es-2036430640.html

СМИ: ЕС считает, что столкнется с трудностями при отправке войск на Украину

СМИ: ЕС считает, что столкнется с трудностями при отправке войск на Украину

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Великобритания и Франция могут столкнуться со сложностями при отправке войск на Украину, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата."Учитывая политическую слабость (президента Франции. — Прим. ред.) Макрона и (премьер-министра Британии. — Прим. ред.) Стармера, сложно представить, как этот план (отправки войск на Украину. — Прим. ред.) будет реализован. <...> Сейчас непростые времена с экономической точки зрения", — говорится в публикации.Гарантии безопасности для УкраиныВ понедельник президент США Дональд Трамп провел в Белом доме двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским. Затем к ним присоединились несколько европейских лидеров. Они обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации со Штатами.Накануне Трамп заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.По данным агентства Bloomberg, около десяти стран уже выразили готовность направить вооруженные силы на Украину. Чуть раньше СМИ писало, что возможные гарантии безопасности для Киева направлены на усиление ВСУ. При этом их цель — избежать требований России об ограничении численности украинской армии в рамках будущей мирной сделки. Обеспечением гарантий займется так называемая коалиция желающих во главе с Британией и Францией.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, для России неприемлемо размещение иностранных военных у ее границ. О том, что Москва не видит возможности для компромисса по этому вопросу, заявлял и глава МИД Сергей Лавров.В прошлом году СВР сообщала, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет на ее территории так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В ведомстве считают, что это станет фактической оккупацией страны.

