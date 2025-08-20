Рейтинг@Mail.ru
Украина "заметает под ковер" неудобные для себя эпизоды, заявили в СВР - РИА Новости, 20.08.2025
14:38 20.08.2025 (обновлено: 14:48 20.08.2025)
Украина "заметает под ковер" неудобные для себя эпизоды, заявили в СВР
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Киевский режим стремится скрыть факт участия в спецоперации на стороне РФ большого числа убежденных антифашистов из различных регионов мира, сообщила в среду Служба внешней разведки (СВР)."Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, киевский режим "заметает под ковер" неудобные для себя эпизоды "войны с Россией". В частности, в Киеве всячески стремятся скрыть факт участия в специальной военной операции на стороне России большого числа убежденных антифашистов из различных регионов мира", - говорится в сообщении.Как подчеркнула в СВР, особо охраняемой является информация о случаях добровольного вступления в ряды борцов с украинскими националистами граждан Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других государств Евросоюза, которые позиционируют себя в качестве ближайших "друзей" Украины.
Украина "заметает под ковер" неудобные для себя эпизоды, заявили в СВР

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Киевский режим стремится скрыть факт участия в спецоперации на стороне РФ большого числа убежденных антифашистов из различных регионов мира, сообщила в среду Служба внешней разведки (СВР).
"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, киевский режим "заметает под ковер" неудобные для себя эпизоды "войны с Россией". В частности, в Киеве всячески стремятся скрыть факт участия в специальной военной операции на стороне России большого числа убежденных антифашистов из различных регионов мира", - говорится в сообщении.
Как подчеркнула в СВР, особо охраняемой является информация о случаях добровольного вступления в ряды борцов с украинскими националистами граждан Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других государств Евросоюза, которые позиционируют себя в качестве ближайших "друзей" Украины.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
