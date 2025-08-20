https://ria.ru/20250820/epizod-2036510762.html

Украина "заметает под ковер" неудобные для себя эпизоды, заявили в СВР

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Киевский режим стремится скрыть факт участия в спецоперации на стороне РФ большого числа убежденных антифашистов из различных регионов мира, сообщила в среду Служба внешней разведки (СВР)."Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, киевский режим "заметает под ковер" неудобные для себя эпизоды "войны с Россией". В частности, в Киеве всячески стремятся скрыть факт участия в специальной военной операции на стороне России большого числа убежденных антифашистов из различных регионов мира", - говорится в сообщении.Как подчеркнула в СВР, особо охраняемой является информация о случаях добровольного вступления в ряды борцов с украинскими националистами граждан Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других государств Евросоюза, которые позиционируют себя в качестве ближайших "друзей" Украины.

