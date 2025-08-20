https://ria.ru/20250820/epizod-2036510762.html
Украина "заметает под ковер" неудобные для себя эпизоды, заявили в СВР
Киевский режим стремится скрыть факт участия в спецоперации на стороне РФ большого числа убежденных антифашистов из различных регионов мира, сообщила в среду... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T14:38:00+03:00
2025-08-20T14:38:00+03:00
2025-08-20T14:48:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Киевский режим стремится скрыть факт участия в спецоперации на стороне РФ большого числа убежденных антифашистов из различных регионов мира, сообщила в среду Служба внешней разведки (СВР)."Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, киевский режим "заметает под ковер" неудобные для себя эпизоды "войны с Россией". В частности, в Киеве всячески стремятся скрыть факт участия в специальной военной операции на стороне России большого числа убежденных антифашистов из различных регионов мира", - говорится в сообщении.Как подчеркнула в СВР, особо охраняемой является информация о случаях добровольного вступления в ряды борцов с украинскими националистами граждан Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других государств Евросоюза, которые позиционируют себя в качестве ближайших "друзей" Украины.
https://ria.ru/20250820/hakery-2036486619.html
украина
россия
киев
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
В мире, Украина, Россия, Киев, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
