Рейтинг@Mail.ru
Епископ рассказал о духовных предпосылках наступления мира - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:12 20.08.2025 (обновлено: 12:48 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/episkop-2036434160.html
Епископ рассказал о духовных предпосылках наступления мира
Епископ рассказал о духовных предпосылках наступления мира - РИА Новости, 20.08.2025
Епископ рассказал о духовных предпосылках наступления мира
Истинный мир наступит, когда стороны обратятся к Божиим заповедям - любви, прощению и милосердию, также важны молитва, помощь страдающим и просветительские... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T08:12:00+03:00
2025-08-20T12:48:00+03:00
россия
в мире
религия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000577166_0:192:3071:1919_1920x0_80_0_0_b8f4855abc68eed41202bc4552222c8a.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Истинный мир наступит, когда стороны обратятся к Божиим заповедям - любви, прощению и милосердию, также важны молитва, помощь страдающим и просветительские программы, рассказал в интервью РИА Новости викарий (помощник) патриарха Московского и всея Руси, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) епископ Егорьевский Мефодий (Зинковский). "Истинный мир возможен, лишь когда все стороны конфликта искренне обратятся к заповедям Божиим - любви, прощению и милосердию", - сказал епископ Мефодий, отвечая на вопрос, что делать для установления прочного мира на юго-западных границах России и на Святой Земле. Но прежде всего, по его словам, нужно молиться, поскольку "без Божией помощи все человеческие усилия тщетны". "Кроме этого, Господь ждет от нас дел милосердия. Нужно помнить о тех, кто страдает. Церковь стремится утешать и окормлять духовно тех, кто стал жертвами ненависти и зла, помогать материально, заботиться о раненых и лишенных средств к существованию. Нужно также помнить каждому из нас о том, что война добра и зла идет прежде всего в человеческих сердцах", - пояснил епископ. Также он отметил, что для мира важны просветительские инициативы. "Корень многих конфликтов - в ограниченности мышления, в неспособности увидеть образ Божий в другом человеке. Нужны программы, которые разрушают стереотипы и предрассудки, учат видеть общие духовные корни, воспитывают уважение к святыням всех народов. Нужно повышать и уровень гуманитарного образования, которое позволяет человеку осмыслять себя и свое место в мире, среди других, научает ставить перед собой глубокие вопросы", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250813/tramp-2035032157.html
https://ria.ru/20250816/putin-2035713037.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000577166_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c8e45bcb2c060e11400a678a720713a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, религия
Россия, В мире, Религия, Религия
Епископ рассказал о духовных предпосылках наступления мира

Епископ Мефодий: мир наступит, когда стороны обратятся к заповедям Божиим

© РИА Новости / Анастасия ПетроваЕпископ Егорьевский Мефодий
Епископ Егорьевский Мефодий - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Епископ Егорьевский Мефодий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Истинный мир наступит, когда стороны обратятся к Божиим заповедям - любви, прощению и милосердию, также важны молитва, помощь страдающим и просветительские программы, рассказал в интервью РИА Новости викарий (помощник) патриарха Московского и всея Руси, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) епископ Егорьевский Мефодий (Зинковский).
"Истинный мир возможен, лишь когда все стороны конфликта искренне обратятся к заповедям Божиим - любви, прощению и милосердию", - сказал епископ Мефодий, отвечая на вопрос, что делать для установления прочного мира на юго-западных границах России и на Святой Земле.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Советник патриарха Кирилла: РПЦ молится об успехе переговоров на Аляске
13 августа, 15:18
Но прежде всего, по его словам, нужно молиться, поскольку "без Божией помощи все человеческие усилия тщетны". "Кроме этого, Господь ждет от нас дел милосердия. Нужно помнить о тех, кто страдает. Церковь стремится утешать и окормлять духовно тех, кто стал жертвами ненависти и зла, помогать материально, заботиться о раненых и лишенных средств к существованию. Нужно также помнить каждому из нас о том, что война добра и зла идет прежде всего в человеческих сердцах", - пояснил епископ.
Также он отметил, что для мира важны просветительские инициативы.
"Корень многих конфликтов - в ограниченности мышления, в неспособности увидеть образ Божий в другом человеке. Нужны программы, которые разрушают стереотипы и предрассудки, учат видеть общие духовные корни, воспитывают уважение к святыням всех народов. Нужно повышать и уровень гуманитарного образования, которое позволяет человеку осмыслять себя и свое место в мире, среди других, научает ставить перед собой глубокие вопросы", - заключил собеседник агентства.
Путин пообщался с американским православным священником и подарил ему 2 иконы - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Путин подарил две иконы православному священнику на Аляске
16 августа, 03:28
 
РелигияРоссияВ миреРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала