Епископ рассказал о духовных предпосылках наступления мира

Епископ рассказал о духовных предпосылках наступления мира

20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Истинный мир наступит, когда стороны обратятся к Божиим заповедям - любви, прощению и милосердию, также важны молитва, помощь страдающим и просветительские программы, рассказал в интервью РИА Новости викарий (помощник) патриарха Московского и всея Руси, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) епископ Егорьевский Мефодий (Зинковский). "Истинный мир возможен, лишь когда все стороны конфликта искренне обратятся к заповедям Божиим - любви, прощению и милосердию", - сказал епископ Мефодий, отвечая на вопрос, что делать для установления прочного мира на юго-западных границах России и на Святой Земле. Но прежде всего, по его словам, нужно молиться, поскольку "без Божией помощи все человеческие усилия тщетны". "Кроме этого, Господь ждет от нас дел милосердия. Нужно помнить о тех, кто страдает. Церковь стремится утешать и окормлять духовно тех, кто стал жертвами ненависти и зла, помогать материально, заботиться о раненых и лишенных средств к существованию. Нужно также помнить каждому из нас о том, что война добра и зла идет прежде всего в человеческих сердцах", - пояснил епископ. Также он отметил, что для мира важны просветительские инициативы. "Корень многих конфликтов - в ограниченности мышления, в неспособности увидеть образ Божий в другом человеке. Нужны программы, которые разрушают стереотипы и предрассудки, учат видеть общие духовные корни, воспитывают уважение к святыням всех народов. Нужно повышать и уровень гуманитарного образования, которое позволяет человеку осмыслять себя и свое место в мире, среди других, научает ставить перед собой глубокие вопросы", - заключил собеседник агентства.

