Мигранты должны органично влиться в русский мир, считает епископ
Религия
Религия
 
07:08 20.08.2025 (обновлено: 12:49 20.08.2025)
Мигранты должны органично влиться в русский мир, считает епископ
Мигранты должны органично влиться в русский мир, считает епископ - РИА Новости, 20.08.2025
Мигранты должны органично влиться в русский мир, считает епископ
Важно создать такие условия, при которых мигранты могли бы органично влиться в русский мир, а не существовать в нем изолированно, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Важно создать такие условия, при которых мигранты могли бы органично влиться в русский мир, а не существовать в нем изолированно, заявил в интервью РИА Новости викарий (помощник) патриарха Московского и всея Руси, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) епископ Егорьевский Мефодий (Зинковский). По его мнению, миграционная политика должна придерживаться принципа разумного баланса, "быть гибкой, учитывающей и нужды принимающего общества, и достоинство тех, кто приезжает к нам с добрыми намерениями". "С одной стороны, Россия исторически была открыта для тех, кто искренне хочет стать частью нашего культурного пространства. Наша страна, имея глубокие православные корни, всегда с уважением принимала инославных и иноверных, сохраняя при этом ожидание взаимного уважения к своим традициям и ценностям. С другой стороны, … важно создать такие условия, при которых мигранты могли бы органично влиться в русский мир, а не существовать в нем изолированно. Это вопрос не только законодательства, но и культурной адаптации, которая должна быть двусторонним процессом", - сказал епископ Мефодий. По его мнению, проверка знаний русского языка у мигрантов должна выходить за рамки бытового уровня. "Важно, чтобы они понимали русский язык как часть нашей культуры, ощущали его связь с православной традицией, которая столетиями формировала русскую цивилизацию. Даже минимальное уважение к этой духовной основе уже стало бы значимым шагом", - подчеркнул епископ. Вместе с тем, по его наблюдениям, общий уровень языковой культуры и знания истории в России снижается, и это касается как мигрантов, так и многих соотечественников. "Для изменения этой ситуации нужны системные меры. Для наших граждан - масштабная просветительская работа, включая вопросы цифровой гигиены. Когда человек проводит часы в социальных сетях, у него просто не остается времени для серьезного культурного развития. Что касается мигрантов… возможно, стоит создать специальные пособия, которые помогали бы им не только освоить язык, но и приобщиться к основам русской культуры. Пока таких методик явно недостаточно", - заключил собеседник агентства.
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Важно создать такие условия, при которых мигранты могли бы органично влиться в русский мир, а не существовать в нем изолированно, заявил в интервью РИА Новости викарий (помощник) патриарха Московского и всея Руси, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) епископ Егорьевский Мефодий (Зинковский).
По его мнению, миграционная политика должна придерживаться принципа разумного баланса, "быть гибкой, учитывающей и нужды принимающего общества, и достоинство тех, кто приезжает к нам с добрыми намерениями".
"С одной стороны, Россия исторически была открыта для тех, кто искренне хочет стать частью нашего культурного пространства. Наша страна, имея глубокие православные корни, всегда с уважением принимала инославных и иноверных, сохраняя при этом ожидание взаимного уважения к своим традициям и ценностям. С другой стороны, … важно создать такие условия, при которых мигранты могли бы органично влиться в русский мир, а не существовать в нем изолированно. Это вопрос не только законодательства, но и культурной адаптации, которая должна быть двусторонним процессом", - сказал епископ Мефодий.
По его мнению, проверка знаний русского языка у мигрантов должна выходить за рамки бытового уровня. "Важно, чтобы они понимали русский язык как часть нашей культуры, ощущали его связь с православной традицией, которая столетиями формировала русскую цивилизацию. Даже минимальное уважение к этой духовной основе уже стало бы значимым шагом", - подчеркнул епископ.
Вместе с тем, по его наблюдениям, общий уровень языковой культуры и знания истории в России снижается, и это касается как мигрантов, так и многих соотечественников.
"Для изменения этой ситуации нужны системные меры. Для наших граждан - масштабная просветительская работа, включая вопросы цифровой гигиены. Когда человек проводит часы в социальных сетях, у него просто не остается времени для серьезного культурного развития. Что касается мигрантов… возможно, стоит создать специальные пособия, которые помогали бы им не только освоить язык, но и приобщиться к основам русской культуры. Пока таких методик явно недостаточно", - заключил собеседник агентства.
