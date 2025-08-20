https://ria.ru/20250820/episkop-2036430270.html

Мигранты должны органично влиться в русский мир, считает епископ

Мигранты должны органично влиться в русский мир, считает епископ - РИА Новости, 20.08.2025

Мигранты должны органично влиться в русский мир, считает епископ

Важно создать такие условия, при которых мигранты могли бы органично влиться в русский мир, а не существовать в нем изолированно, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T07:08:00+03:00

2025-08-20T07:08:00+03:00

2025-08-20T12:49:00+03:00

россия

религия

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009153232_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_d3d070fa5e11a575ffe1b78bb65eaf07.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Важно создать такие условия, при которых мигранты могли бы органично влиться в русский мир, а не существовать в нем изолированно, заявил в интервью РИА Новости викарий (помощник) патриарха Московского и всея Руси, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) епископ Егорьевский Мефодий (Зинковский). По его мнению, миграционная политика должна придерживаться принципа разумного баланса, "быть гибкой, учитывающей и нужды принимающего общества, и достоинство тех, кто приезжает к нам с добрыми намерениями". "С одной стороны, Россия исторически была открыта для тех, кто искренне хочет стать частью нашего культурного пространства. Наша страна, имея глубокие православные корни, всегда с уважением принимала инославных и иноверных, сохраняя при этом ожидание взаимного уважения к своим традициям и ценностям. С другой стороны, … важно создать такие условия, при которых мигранты могли бы органично влиться в русский мир, а не существовать в нем изолированно. Это вопрос не только законодательства, но и культурной адаптации, которая должна быть двусторонним процессом", - сказал епископ Мефодий. По его мнению, проверка знаний русского языка у мигрантов должна выходить за рамки бытового уровня. "Важно, чтобы они понимали русский язык как часть нашей культуры, ощущали его связь с православной традицией, которая столетиями формировала русскую цивилизацию. Даже минимальное уважение к этой духовной основе уже стало бы значимым шагом", - подчеркнул епископ. Вместе с тем, по его наблюдениям, общий уровень языковой культуры и знания истории в России снижается, и это касается как мигрантов, так и многих соотечественников. "Для изменения этой ситуации нужны системные меры. Для наших граждан - масштабная просветительская работа, включая вопросы цифровой гигиены. Когда человек проводит часы в социальных сетях, у него просто не остается времени для серьезного культурного развития. Что касается мигрантов… возможно, стоит создать специальные пособия, которые помогали бы им не только освоить язык, но и приобщиться к основам русской культуры. Пока таких методик явно недостаточно", - заключил собеседник агентства.

https://realty.ria.ru/20250819/nostroj-2036352000.html

https://ria.ru/20250724/migrant-2031254729.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, религия