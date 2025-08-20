https://ria.ru/20250820/emotsii-2036507569.html

ВК изучила, как разные поколения россиян выражают свои эмоции в рунете

ВК изучила, как разные поколения россиян выражают свои эмоции в рунете - РИА Новости, 20.08.2025

ВК изучила, как разные поколения россиян выражают свои эмоции в рунете

20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. ВКонтакте изучила, как пользователи разных поколений передают эмоции без слов — через эмодзи, стикеры и виртуальные аватары, в публичных постах и комментариях. Выяснилось, что у каждого поколения есть свои любимые визуальные языки: молодёжь чаще использует ироничные мемы и эмодзи, а старшие поколения — более классические символы и стикеры.Стикеры: эмоции в картинкахАльфа и зумеры выбирают стикерпаки с яркими, преувеличенными эмоциями, сленгом и нотками ностальгии: популярные мемы или фразы из них ("ну да, ну да, пошёл я"), забавные нарезки из сериалов, фильмов или мультфильмов, кадры с персонажами в смешных ситуациях, герои, закатывающие глаза или демонстрирующие театральные жесты, а также милые, но слегка ироничные образы вроде крысок, собак в очках или котов с "драматичным" взглядом.Миллениалы чаще выбирают ироничные, но мягкие сюжеты о повседневной жизни: рабочие дедлайны и совещания, планы на отпуск и выходные, бытовые хлопоты и заботу о себе. Популярны стикеры с короткими фразами-реакциями вроде "наконец-то", "отдых", "ой всё".Старшие поколения охотнее отправляют добрые и понятные стикеры: пушистых котят с надписями "Доброе утро", поздравления ко дню рождения или цветы с пожеланиями здоровья.Эмодзи: от самоиронии до классикиПоколение альфа и зумеры чаще используют эмодзи в постироничном ключе: 🧢 — враньё или неправда, 💀 — очень смешно, 🪑 — "садись, расскажу длинную историю", ⚰️ — треш-ситуация, 🤰 — восхищение или шутка про краша, 🙃 — сарказм или "ну, это был ужас", 😭 — от умиления до "очень смешно", 🚩 — ред флаг, 🙏 — спасибо или пожалуйста.Миллениалы делают ставку на ироничные и узнаваемые образы: 🤡 — самоирония, 🗿 — невозмутимость, 🤯 — взрыв мозга, 💅 — уверенность в себе, 🥺 — умиление, 🙏 — спасибо.Пользователи старше 45 лет чаще отправляют ❤️ сердце, 👏 аплодисменты, 🌹 цветы, 👌 одобряю и 👍 отлично, 🥳 праздничное настроение.Vmoji: виртуальные аватары для самовыраженияОдин из популярных форматов невербального общения ВКонтакте — vmoji, виртуальные аватары с настраиваемыми деталями внешности и образа. С момента запуска их установили более 14 млн раз. Молодая аудитория чаще выбирает мемный набор с ироничными и вирусными образами, геймеры — игровой, а пользователи постарше — интеллигентный, со сдержанными эмоциями."Сегодня стикеры, эмодзи и виртуальные аватары — это полноценный язык, формирующий культуру общения в сети и меняющийся вместе с ней. Для одних это дерзкие мемы и самоироничные стикеры, для других — простые и узнаваемые символы заботы. Поколенческие различия сохраняются, но тренд очевиден: визуальные форматы становятся главным способом общения. Они берут на себя роль невербальной коммуникации в цифровой среде — заменяют мимику, интонации и жесты, позволяя быстро передать эмоцию и поддержать контакт", — отметил директор по социальным сервисам Святослав Васильев.Справка

