Минюст Молдавии опроверг обвинения в затягивании экстрадиции Плахотнюка

КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Министр юстиции Молдавии Вероника Михайлова-Морару опровергла обвинения в намеренном затягивании экстрадиции из Греции арестованного молдавского олигарха, бывшего лидера Демпартии Влада Плахотнюка. Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила Афинам запрос об его экстрадиции. Суд Афин 13 августа принял решение о его экстрадиции, однако за подготовку процедуры перевозки олигарха на родину отвечает минюст Молдавии. Ранее во вторник адвокат Плахотнюка Лучиан Рогака обвинил молдавские власти в намеренном затягивании процедуры экстрадиции. Он заявил, что генпрокуратура и минюст специально разделили дело на множество частей, используя пробелы в законодательстве об экстрадиции для максимального затягивания процедуры. "Эти обвинения обычная ложь. Запросы об экстрадиции, согласно законодательству, подаются в течение 40 дней с момента задержания лица. В случае Владимира Плахотнюка такие запросы были инициированы и Генпрокуратурой, и минюстом. На прошлой неделе по первому запросу Генпрокуратуры Апелляционный суд Афин уже вынес решение, и теперь всё зависит от Министерства юстиции Греции. Национальные органы выполнили всё необходимое по закону. Далее Минюст Греции будет анализировать и назначать заседания для рассмотрения остальных запросов", - заявила Михайлова-Морару. Министр уточнила, что запросы об экстрадиции были поданы в установленные законом сроки - в течение 40 дней с момента задержания, а молдавские власти выполнили все необходимые процедуры. Министр отметила, что Апелляционный суд Афин уже вынес решение по первому запросу Генпрокуратуры. Остальные запросы будут рассматриваться министерством юстиции Греции в установленном порядке. Ранее беглый олигарх выступил с обращением к своим сторонникам, призвав их объединиться для смены действующей власти в республике. Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

