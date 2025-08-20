Рейтинг@Mail.ru
Военный эксперт прокомментировал данные хакеров о потерях ВСУ
16:13 20.08.2025 (обновлено: 16:14 20.08.2025)
Военный эксперт прокомментировал данные хакеров о потерях ВСУ
Раскрытая хакерами информация о потере ВСУ 1,7 миллиона человек в ходе спецоперации выглядит правдоподобной, если к этой сумме добавить раненых и пленных, можно РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Раскрытая хакерами информация о потере ВСУ 1,7 миллиона человек в ходе спецоперации выглядит правдоподобной, если к этой сумме добавить раненых и пленных, можно сделать вывод, что мобилизационный резерв Украины подходит к концу, заявил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков. Ранее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных. "В принципе, цифра правдоподобна, если проследить динамику официальных сообщений", - сказал Леонков. Он напомнил, что в декабре 2024 года глава Минобороны РФ Андрей Белоусов оценил потери ВСУ с начала спецоперации почти в миллион человек. "С тех пор ежемесячно украинские боевики теряли от 50 до 60 тысяч в месяц, именно убитыми. Прошло 8 месяцев, поэтому, если к миллиону прибавить около 500 тысяч человек, то эти цифры коррелируются", - добавил эксперт. Он отметил, что опубликованные в среду данные не учитывают раненых, дезертиров и тех, кто находится в плену. "Эту цифру еще можно умножить на треть, и тогда станет понятно, почему Зеленский и его спонсоры в западной Европе настаивают на немедленном прекращении огня. Мобилизационный резерв Украины перед началом СВО оценивался в 5 миллионов человек… если провести общую арифметику, то мобилизационный резерв Украины практически исчерпан", - заявил Леонков.
Военный эксперт прокомментировал данные хакеров о потерях ВСУ

Леонков считает, что мобилизационный резерв Украины почти исчерпан

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Раскрытая хакерами информация о потере ВСУ 1,7 миллиона человек в ходе спецоперации выглядит правдоподобной, если к этой сумме добавить раненых и пленных, можно сделать вывод, что мобилизационный резерв Украины подходит к концу, заявил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных.
"В принципе, цифра правдоподобна, если проследить динамику официальных сообщений", - сказал Леонков.
Он напомнил, что в декабре 2024 года глава Минобороны РФ Андрей Белоусов оценил потери ВСУ с начала спецоперации почти в миллион человек.
"С тех пор ежемесячно украинские боевики теряли от 50 до 60 тысяч в месяц, именно убитыми. Прошло 8 месяцев, поэтому, если к миллиону прибавить около 500 тысяч человек, то эти цифры коррелируются", - добавил эксперт.
Он отметил, что опубликованные в среду данные не учитывают раненых, дезертиров и тех, кто находится в плену.
"Эту цифру еще можно умножить на треть, и тогда станет понятно, почему Зеленский и его спонсоры в западной Европе настаивают на немедленном прекращении огня. Мобилизационный резерв Украины перед началом СВО оценивался в 5 миллионов человек… если провести общую арифметику, то мобилизационный резерв Украины практически исчерпан", - заявил Леонков.
Стали известны страны, направлявшие помощь Украине
