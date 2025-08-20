Кнайсль объяснила приезд лидеров ЕС в Вашингтон
Кнайсль: лидеры ЕС хотели показать, что они не за бортом переговоров по Украине
Карин Кнайсль. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Лидеры ЕС хотели показать своим присутствием на встрече с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, что они не остались за бортом переговоров по Украине, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Я полагаю, что европейцы вместе с Зеленским просто хотели помахать флагом, показать, что они вовлечены (в переговоры – ред.), что они не за бортом. Полагаю, в этом заключалась их цель", - сказала она.
По мнению собеседницы агентства, европейские лидеры, принимавшие участие во встрече с Трампом, попытаются "продать" этот визит своей аудитории таким образом, чтобы показать, что ЕС принимает важное участие в переговорах по Украине. В то же время Кнайсль обратила внимание, что в делегации присутствовали лидеры Италии и Финляндии. Как полагает экс-глава МИД Австрии, вместо них, например, на встречу с Трампом могли поехать представители Польши, которые бы подняли на переговорах темы, касающиеся украинских беженцев, поставок дешевой украинской агропродукции в ЕС и так далее.
"Я бы сделала делегацию меньше, но более представительную, поскольку, как я уже сказала, в ЕС есть страны, имеющие большее значение (для урегулирования – ред.). Не хочу сказать, что они важнее, но они играли бы большую роль при обсуждении этой темы", - подчеркнула Кнайсль.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.