https://ria.ru/20250820/eks-glava-2036425790.html

Кнайсль объяснила приезд лидеров ЕС в Вашингтон

Кнайсль объяснила приезд лидеров ЕС в Вашингтон - РИА Новости, 20.08.2025

Кнайсль объяснила приезд лидеров ЕС в Вашингтон

Лидеры ЕС хотели показать своим присутствием на встрече с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, что они не остались за бортом переговоров по РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T05:41:00+03:00

2025-08-20T05:41:00+03:00

2025-08-20T05:41:00+03:00

в мире

сша

украина

австрия

дональд трамп

владимир зеленский

карин кнайсль

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991175038_0:131:2933:1780_1920x0_80_0_0_18db84292b971d9641a8c5f887d6c3e7.jpg

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Лидеры ЕС хотели показать своим присутствием на встрече с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, что они не остались за бортом переговоров по Украине, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "Я полагаю, что европейцы вместе с Зеленским просто хотели помахать флагом, показать, что они вовлечены (в переговоры – ред.), что они не за бортом. Полагаю, в этом заключалась их цель", - сказала она. По мнению собеседницы агентства, европейские лидеры, принимавшие участие во встрече с Трампом, попытаются "продать" этот визит своей аудитории таким образом, чтобы показать, что ЕС принимает важное участие в переговорах по Украине. В то же время Кнайсль обратила внимание, что в делегации присутствовали лидеры Италии и Финляндии. Как полагает экс-глава МИД Австрии, вместо них, например, на встречу с Трампом могли поехать представители Польши, которые бы подняли на переговорах темы, касающиеся украинских беженцев, поставок дешевой украинской агропродукции в ЕС и так далее. "Я бы сделала делегацию меньше, но более представительную, поскольку, как я уже сказала, в ЕС есть страны, имеющие большее значение (для урегулирования – ред.). Не хочу сказать, что они важнее, но они играли бы большую роль при обсуждении этой темы", - подчеркнула Кнайсль. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.

https://ria.ru/20250815/rukopozhatie-2035653359.html

https://ria.ru/20250820/knaysl-2036419309.html

сша

украина

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, австрия, дональд трамп, владимир зеленский, карин кнайсль, евросоюз, санкт-петербургский государственный университет, встреча путина и трампа на аляске