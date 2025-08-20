Египет приветствовал встречу Путина и Трампа на Аляске
МИД Египта высоко оценил дипломатические усилия по решению конфликта на Украине
КАИР, 20 авг - РИА Новости. Египет приветствует встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшуюся 15 августа на Аляске, и высоко оценивает дипломатические усилия для урегулирования украинского кризиса, сообщается в заявлении египетского внешнеполитического ведомства.
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал об основных итогах российско-американского саммита на Аляске своему египетскому коллеге Бадре Абдельати.
"Египет приветствует американско-российский саммит, состоявшийся 15 августа в штате Аляска, а также встречу американского президента с его украинским коллегой и рядом европейских лидеров в Вашингтоне 18 августа", - говорится в заявлении МИД Египта.
Министерство подчеркнуло, что Египет высоко оценивает дипломатические усилия с целью урегулирования украинского кризиса, но выражает надежду, что международное сообщество продолжит прикладывать усилия на Ближнем Востоке для урегулирования палестинской проблемы.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.