Египет приветствовал встречу Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 20.08.2025
13:13 20.08.2025
Египет приветствовал встречу Путина и Трампа на Аляске
КАИР, 20 авг - РИА Новости. Египет приветствует встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшуюся 15 августа на Аляске, и высоко оценивает дипломатические усилия для урегулирования украинского кризиса, сообщается в заявлении египетского внешнеполитического ведомства. Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал об основных итогах российско-американского саммита на Аляске своему египетскому коллеге Бадре Абдельати. "Египет приветствует американско-российский саммит, состоявшийся 15 августа в штате Аляска, а также встречу американского президента с его украинским коллегой и рядом европейских лидеров в Вашингтоне 18 августа", - говорится в заявлении МИД Египта. Министерство подчеркнуло, что Египет высоко оценивает дипломатические усилия с целью урегулирования украинского кризиса, но выражает надежду, что международное сообщество продолжит прикладывать усилия на Ближнем Востоке для урегулирования палестинской проблемы. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Египет приветствовал встречу Путина и Трампа на Аляске

МИД Египта высоко оценил дипломатические усилия по решению конфликта на Украине

КАИР, 20 авг - РИА Новости. Египет приветствует встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшуюся 15 августа на Аляске, и высоко оценивает дипломатические усилия для урегулирования украинского кризиса, сообщается в заявлении египетского внешнеполитического ведомства.
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал об основных итогах российско-американского саммита на Аляске своему египетскому коллеге Бадре Абдельати.
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Орбан предложил провести саммит лидеров стран ЕС с Россией
Вчера, 17:04
"Египет приветствует американско-российский саммит, состоявшийся 15 августа в штате Аляска, а также встречу американского президента с его украинским коллегой и рядом европейских лидеров в Вашингтоне 18 августа", - говорится в заявлении МИД Египта.
Министерство подчеркнуло, что Египет высоко оценивает дипломатические усилия с целью урегулирования украинского кризиса, но выражает надежду, что международное сообщество продолжит прикладывать усилия на Ближнем Востоке для урегулирования палестинской проблемы.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Аналитик предположил, где пройдет саммит по Украине
Вчера, 07:24
 
Владимир ПутинВ миреАляскаДональд ТрампРоссияЕгипетСергей Лавров
 
 
