Врио главы ЕАО передала Путину шеврон
13:44 20.08.2025 (обновлено: 16:41 20.08.2025)
Врио главы ЕАО передала Путину шеврон
Врио главы ЕАО передала Путину шеврон - РИА Новости, 20.08.2025
Врио главы ЕАО передала Путину шеврон
Врио главы Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк передала президенту России Владимиру Путину шеврон "Доблесть Хингана". РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Врио главы Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк передала президенту России Владимиру Путину шеврон "Доблесть Хингана". Путин провел встречу с врио главы Еврейской автономной области. "Владимир Владимирович, этот шеврон называется "Доблесть Хингана". У нас запустился региональный кадровый проект "Время героев". Мы его назвали "Доблесть Хингана", у нас Малый Хинганский хребет. Это очень героическая территория. И ребята уже прошли первый модуль совместно с президентской академией. Коллеги выезжали прямо к нам, ребят готовили. И вот такое начало о том, что мы единой командой сегодня продолжаем работать, и шеврон, может быть, как элемент военной истории, но мы его преломляем на трудовую доблесть", - сказала Костюк. Глава государства поблагодарил Костюк за подарок. "Спасибо большое", - сказал он.Шеврон назван в честь подвига советских воинов в ходе Маньчжурского наступления на территории Малого Хинганского хребта в 1945 году, этот бой стал ключевым в ходе военных событий, приведших к капитуляции Японии.В ноябре прошлого года Путин предложил Костюк возглавить Еврейскую автономную область, ранее она занимала должность главы управления фонда "Защитники Отечества".
Врио главы ЕАО передала Путину шеврон

Врио главы ЕАО Костюк передала Путину шеврон "Доблесть Хингана"

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющая обязанности губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющая обязанности губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк во время встречи
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Врио главы Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк передала президенту России Владимиру Путину шеврон "Доблесть Хингана".
Путин провел встречу с врио главы Еврейской автономной области.
"Владимир Владимирович, этот шеврон называется "Доблесть Хингана". У нас запустился региональный кадровый проект "Время героев". Мы его назвали "Доблесть Хингана", у нас Малый Хинганский хребет. Это очень героическая территория. И ребята уже прошли первый модуль совместно с президентской академией. Коллеги выезжали прямо к нам, ребят готовили. И вот такое начало о том, что мы единой командой сегодня продолжаем работать, и шеврон, может быть, как элемент военной истории, но мы его преломляем на трудовую доблесть", - сказала Костюк.
Глава государства поблагодарил Костюк за подарок. "Спасибо большое", - сказал он.
Шеврон назван в честь подвига советских воинов в ходе Маньчжурского наступления на территории Малого Хинганского хребта в 1945 году, этот бой стал ключевым в ходе военных событий, приведших к капитуляции Японии.
В ноябре прошлого года Путин предложил Костюк возглавить Еврейскую автономную область, ранее она занимала должность главы управления фонда "Защитники Отечества".
Путин созвонился с президентом Турции
