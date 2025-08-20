Врио главы ЕАО передала Путину шеврон
Врио главы ЕАО Костюк передала Путину шеврон "Доблесть Хингана"
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющая обязанности губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющая обязанности губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Врио главы Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк передала президенту России Владимиру Путину шеврон "Доблесть Хингана".
Путин провел встречу с врио главы Еврейской автономной области.
«
"Владимир Владимирович, этот шеврон называется "Доблесть Хингана". У нас запустился региональный кадровый проект "Время героев". Мы его назвали "Доблесть Хингана", у нас Малый Хинганский хребет. Это очень героическая территория. И ребята уже прошли первый модуль совместно с президентской академией. Коллеги выезжали прямо к нам, ребят готовили. И вот такое начало о том, что мы единой командой сегодня продолжаем работать, и шеврон, может быть, как элемент военной истории, но мы его преломляем на трудовую доблесть", - сказала Костюк.
Глава государства поблагодарил Костюк за подарок. "Спасибо большое", - сказал он.
Шеврон назван в честь подвига советских воинов в ходе Маньчжурского наступления на территории Малого Хинганского хребта в 1945 году, этот бой стал ключевым в ходе военных событий, приведших к капитуляции Японии.
В ноябре прошлого года Путин предложил Костюк возглавить Еврейскую автономную область, ранее она занимала должность главы управления фонда "Защитники Отечества".