Дюжева оштрафовали на десять тысяч рублей

Дюжева оштрафовали на десять тысяч рублей

Дюжева оштрафовали на десять тысяч рублей

Суд оштрафовал на десять тысяч рублей актера Дмитрия Дюжева за неуплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции.

2025-08-20T13:42:00+03:00

2025-08-20T13:42:00+03:00

2025-08-20T13:45:00+03:00

россия

москва

дмитрий дюжев

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Суд оштрафовал на десять тысяч рублей актера Дмитрия Дюжева за неуплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции. "Постановлением мирового судьи судебного участка №183 района Очаково-Матвеевское города Москвы Дюжев Дмитрий Петрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей",- сказали в суде. Согласно кодексу об административных правонарушениях РФ, Дюжеву вменили неуплату административного штрафа в срок, что влечет за собой штраф в двукратном размере суммы. За что именно актера ранее привлекали к ответственности, не сообщается.

россия, москва, дмитрий дюжев