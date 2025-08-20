Рейтинг@Mail.ru
Дюжева оштрафовали на десять тысяч рублей - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 20.08.2025 (обновлено: 13:45 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/dyuzhev-2036495735.html
Дюжева оштрафовали на десять тысяч рублей
Дюжева оштрафовали на десять тысяч рублей - РИА Новости, 20.08.2025
Дюжева оштрафовали на десять тысяч рублей
Суд оштрафовал на десять тысяч рублей актера Дмитрия Дюжева за неуплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T13:42:00+03:00
2025-08-20T13:45:00+03:00
россия
москва
дмитрий дюжев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868298589_0:33:3071:1760_1920x0_80_0_0_0fda021a22365d8a0e55e145dbcb8139.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Суд оштрафовал на десять тысяч рублей актера Дмитрия Дюжева за неуплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции. "Постановлением мирового судьи судебного участка №183 района Очаково-Матвеевское города Москвы Дюжев Дмитрий Петрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей",- сказали в суде. Согласно кодексу об административных правонарушениях РФ, Дюжеву вменили неуплату административного штрафа в срок, что влечет за собой штраф в двукратном размере суммы. За что именно актера ранее привлекали к ответственности, не сообщается.
https://ria.ru/20250715/treskunov-2029287918.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868298589_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30e2015917edbd4dcfce583b465a8259.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, дмитрий дюжев
Россия, Москва, Дмитрий Дюжев
Дюжева оштрафовали на десять тысяч рублей

Суд взыскал с Дюжева десять тысяч рублей за неуплату штрафа

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкДмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Дмитрий Дюжев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Суд оштрафовал на десять тысяч рублей актера Дмитрия Дюжева за неуплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Постановлением мирового судьи судебного участка №183 района Очаково-Матвеевское города Москвы Дюжев Дмитрий Петрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей",- сказали в суде.
Согласно кодексу об административных правонарушениях РФ, Дюжеву вменили неуплату административного штрафа в срок, что влечет за собой штраф в двукратном размере суммы.
За что именно актера ранее привлекали к ответственности, не сообщается.
Семён Трескунов* - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Актера Трескунова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
15 июля, 17:15
 
РоссияМоскваДмитрий Дюжев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала