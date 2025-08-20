https://ria.ru/20250820/dyuzhev-2036495735.html
Дюжева оштрафовали на десять тысяч рублей
Суд оштрафовал на десять тысяч рублей актера Дмитрия Дюжева за неуплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции.
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Суд оштрафовал на десять тысяч рублей актера Дмитрия Дюжева за неуплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции. "Постановлением мирового судьи судебного участка №183 района Очаково-Матвеевское города Москвы Дюжев Дмитрий Петрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей",- сказали в суде. Согласно кодексу об административных правонарушениях РФ, Дюжеву вменили неуплату административного штрафа в срок, что влечет за собой штраф в двукратном размере суммы. За что именно актера ранее привлекали к ответственности, не сообщается.
