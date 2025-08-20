https://ria.ru/20250820/dugina-2036496645.html

В Подмосковье открыли памятник Дугиной

В Подмосковье открыли памятник Дугиной - РИА Новости, 20.08.2025

В Подмосковье открыли памятник Дугиной

Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной открыли в парке Захарово в Одинцовском городском округе Подмосковья в третью годовщину ее смерти, передает... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T13:46:00+03:00

2025-08-20T13:46:00+03:00

2025-08-20T16:09:00+03:00

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

украина

дарья дугина

дмитрий киселев

денис пушилин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036497335_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_217dc400cf3953b131a7520759a81654.png

ЗАХАРОВО (Московская обл.), 20 авг — РИА Новости. Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной открыли в парке Захарово в Одинцовском городском округе Подмосковья в третью годовщину ее смерти, передает корреспондент РИА Новости. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк. Бронзовый памятник высотой 3,5 метра установили в парке Захарово. Он представляет собой скульптуру Дугиной, которая держит в руке книгу. Сразу после открытия памятника прошли минута молчания и его освящение. На открытии присутствовали мать Дугиной Наталия Мелентьева, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, глава ДНР Денис Пушилин, глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, основатель телеканала "Царьград" и одноименного фонда Константин Малофеев."Обычно памятники ставят прошлому, но этот памятник — будущему. <…> Даша воплощает в себе поколение русских девушек и юношей, которые еще только должны прийти в нашу жизнь. В Дарье сочетались такие качества и свойства, как любовь к Отечеству, глубокая преданность православию, верность традициям и, самое главное, пламенная любовь к уму, к мысли, философии, искусству", — сказала перед открытием памятника мать Дугиной.Она рассказала, что рядом с памятником в подмосковном парке Захарово высадят аллею деревьев в память о русских женщинах, погибших за Отечество.Киселев, в свою очередь, отметил, что произведения Дугиной, изданные родителями после ее смерти, стали общественным достоянием."После года затворничества и молитв родители Даши дали ей новую жизнь, раскрыли этот бутон и представили всем этот прекрасный цветок, издав ее произведения, которые, наверное, если бы Даша жила дальше, они бы накапливались и появились каким-то довеском вслед за более основательными работами. <…> Сейчас так получилось, что они стали достоянием общественности. Молодежь зачитывается и подпитывается ими", — сказал он перед открытием памятника.По его словам, книги Дугиной содержат много полезного: от простых житейских советов до самых возвышенных интеллектуальных и духовных конструкций.После церемонии открытия гости возложили цветы к основанию памятника.

https://ria.ru/20250820/simonjan-2036500225.html

https://ria.ru/20250820/zakharova-2036408002.html

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Открытие памятника политологу и публицисту Дарье Дугиной в парке Захарово в Подмосковье Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной открыли в парке Захарово в Подмосковье в третью годовщину ее смерти, передает корреспондент РИА Новости. Дугина погибла вечером 20 августа 2022-го при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. На открытии памятника присутствовали мать Дугиной Наталия Мелентьева, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, глава ДНР Денис Пушилин, глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, основатель телеканала "Царьград" и одноименного фонда Константин Малофеев. 2025-08-20T13:46 true PT0M11S

Дмитрий Киселев о произведениях Дарьи Дугиной Произведения Дарьи Дугиной, изданные родителями после ее смерти, стали общественным достоянием, молодежь ими зачитывается и подпитывается, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Сегодня в парке Захарово в Подмосковье открыли памятник Дугиной – в третью годовщину ее смерти. 2025-08-20T13:46 true PT2M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), донецкая народная республика, украина, дарья дугина, дмитрий киселев, денис пушилин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество