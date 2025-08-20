В Подмосковье открыли памятник Дугиной

Рейтинг@Mail.ru
13:46 20.08.2025
ЗАХАРОВО (Московская обл.), 20 авг — РИА Новости. Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной открыли в парке Захарово в Одинцовском городском округе Подмосковья в третью годовщину ее смерти, передает корреспондент РИА Новости. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк. Бронзовый памятник высотой 3,5 метра установили в парке Захарово. Он представляет собой скульптуру Дугиной, которая держит в руке книгу. Сразу после открытия памятника прошли минута молчания и его освящение. На открытии присутствовали мать Дугиной Наталия Мелентьева, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, глава ДНР Денис Пушилин, глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, основатель телеканала "Царьград" и одноименного фонда Константин Малофеев.&quot;Обычно памятники ставят прошлому, но этот памятник — будущему. &lt;…&gt; Даша воплощает в себе поколение русских девушек и юношей, которые еще только должны прийти в нашу жизнь. В Дарье сочетались такие качества и свойства, как любовь к Отечеству, глубокая преданность православию, верность традициям и, самое главное, пламенная любовь к уму, к мысли, философии, искусству&quot;, — сказала перед открытием памятника мать Дугиной.Она рассказала, что рядом с памятником в подмосковном парке Захарово высадят аллею деревьев в память о русских женщинах, погибших за Отечество.Киселев, в свою очередь, отметил, что произведения Дугиной, изданные родителями после ее смерти, стали общественным достоянием.&quot;После года затворничества и молитв родители Даши дали ей новую жизнь, раскрыли этот бутон и представили всем этот прекрасный цветок, издав ее произведения, которые, наверное, если бы Даша жила дальше, они бы накапливались и появились каким-то довеском вслед за более основательными работами. &lt;…&gt; Сейчас так получилось, что они стали достоянием общественности. Молодежь зачитывается и подпитывается ими&quot;, — сказал он перед открытием памятника.По его словам, книги Дугиной содержат много полезного: от простых житейских советов до самых возвышенных интеллектуальных и духовных конструкций.После церемонии открытия гости возложили цветы к основанию памятника.
ЗАХАРОВО (Московская обл.), 20 авг — РИА Новости. Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной открыли в парке Захарово в Одинцовском городском округе Подмосковья в третью годовщину ее смерти, передает корреспондент РИА Новости.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.
Бронзовый памятник высотой 3,5 метра установили в парке Захарово. Он представляет собой скульптуру Дугиной, которая держит в руке книгу. Сразу после открытия памятника прошли минута молчания и его освящение.
На открытии присутствовали мать Дугиной Наталия Мелентьева, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, глава ДНР Денис Пушилин, глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, основатель телеканала "Царьград" и одноименного фонда Константин Малофеев.
"Обычно памятники ставят прошлому, но этот памятник — будущему. <…> Даша воплощает в себе поколение русских девушек и юношей, которые еще только должны прийти в нашу жизнь. В Дарье сочетались такие качества и свойства, как любовь к Отечеству, глубокая преданность православию, верность традициям и, самое главное, пламенная любовь к уму, к мысли, философии, искусству", — сказала перед открытием памятника мать Дугиной.

Она рассказала, что рядом с памятником в подмосковном парке Захарово высадят аллею деревьев в память о русских женщинах, погибших за Отечество.
Симоньян назвала погибшую Дугину девочкой со светлой душой
14:01
Киселев, в свою очередь, отметил, что произведения Дугиной, изданные родителями после ее смерти, стали общественным достоянием.
"После года затворничества и молитв родители Даши дали ей новую жизнь, раскрыли этот бутон и представили всем этот прекрасный цветок, издав ее произведения, которые, наверное, если бы Даша жила дальше, они бы накапливались и появились каким-то довеском вслед за более основательными работами. <…> Сейчас так получилось, что они стали достоянием общественности. Молодежь зачитывается и подпитывается ими", — сказал он перед открытием памятника.

По его словам, книги Дугиной содержат много полезного: от простых житейских советов до самых возвышенных интеллектуальных и духовных конструкций.
После церемонии открытия гости возложили цветы к основанию памятника.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Захарова заявила, что теракт против Дугиной не имеет срока давности
00:40
 
