После ДТП в Северной Осетии погиб водитель, есть пострадавшие

После ДТП в Северной Осетии погиб водитель, есть пострадавшие - РИА Новости, 20.08.2025

После ДТП в Северной Осетии погиб водитель, есть пострадавшие

Девять детей госпитализированы в результате ДТП в Северной Осетии, их жизни ничто не угрожает, сообщил минздрав региона. РИА Новости, 20.08.2025

ПЯТИГОРСК, 20 авг – РИА Новости. Девять детей госпитализированы в результате ДТП в Северной Осетии, их жизни ничто не угрожает, сообщил минздрав региона. "Девять детей, пострадавших в ДТП на трассе Алагир-Владикавказ, госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу. Угрозы их жизни нет, в настоящий момент оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. МВД Северной Осетии сообщило, что в среду вечером на седьмом километре федеральной автодороги "Владикавказ-Алагир" столкнулись "ВАЗ 2141" и Toyota Isis. Отмечается, что водитель "ВАЗ" скончался по пути в медучреждение. По данным МЧС Северной Осетии, девятерым детям, находившимся в минивэне, помогли выбраться очевидцы. Прибывшие на место спасатели также достали из минивэна двоих пострадавших и передали их медикам. Всего, что в результате ДТП пострадали 12 человек.

