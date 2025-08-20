https://ria.ru/20250820/dtp-2036611070.html
После ДТП в Северной Осетии погиб водитель, есть пострадавшие
После ДТП в Северной Осетии погиб водитель, есть пострадавшие - РИА Новости, 20.08.2025
После ДТП в Северной Осетии погиб водитель, есть пострадавшие
Девять детей госпитализированы в результате ДТП в Северной Осетии, их жизни ничто не угрожает, сообщил минздрав региона. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T23:10:00+03:00
2025-08-20T23:10:00+03:00
2025-08-20T23:10:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
дтп
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
ПЯТИГОРСК, 20 авг – РИА Новости. Девять детей госпитализированы в результате ДТП в Северной Осетии, их жизни ничто не угрожает, сообщил минздрав региона. "Девять детей, пострадавших в ДТП на трассе Алагир-Владикавказ, госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу. Угрозы их жизни нет, в настоящий момент оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. МВД Северной Осетии сообщило, что в среду вечером на седьмом километре федеральной автодороги "Владикавказ-Алагир" столкнулись "ВАЗ 2141" и Toyota Isis. Отмечается, что водитель "ВАЗ" скончался по пути в медучреждение. По данным МЧС Северной Осетии, девятерым детям, находившимся в минивэне, помогли выбраться очевидцы. Прибывшие на место спасатели также достали из минивэна двоих пострадавших и передали их медикам. Всего, что в результате ДТП пострадали 12 человек.
https://ria.ru/20250820/dtp-2036601680.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, дтп, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, ДТП, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
После ДТП в Северной Осетии погиб водитель, есть пострадавшие
После ДТП с погибшим водителем в Северной Осетии девять детей попали в больницу