После ДТП в Северной Осетии погиб водитель, есть пострадавшие
23:10 20.08.2025
После ДТП в Северной Осетии погиб водитель, есть пострадавшие
Девять детей госпитализированы в результате ДТП в Северной Осетии, их жизни ничто не угрожает, сообщил минздрав региона.
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
дтп
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
ПЯТИГОРСК, 20 авг – РИА Новости. Девять детей госпитализированы в результате ДТП в Северной Осетии, их жизни ничто не угрожает, сообщил минздрав региона. "Девять детей, пострадавших в ДТП на трассе Алагир-Владикавказ, госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу. Угрозы их жизни нет, в настоящий момент оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. МВД Северной Осетии сообщило, что в среду вечером на седьмом километре федеральной автодороги "Владикавказ-Алагир" столкнулись "ВАЗ 2141" и Toyota Isis. Отмечается, что водитель "ВАЗ" скончался по пути в медучреждение. По данным МЧС Северной Осетии, девятерым детям, находившимся в минивэне, помогли выбраться очевидцы. Прибывшие на место спасатели также достали из минивэна двоих пострадавших и передали их медикам. Всего, что в результате ДТП пострадали 12 человек.
россия
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, дтп, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, ДТП, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
ПЯТИГОРСК, 20 авг – РИА Новости. Девять детей госпитализированы в результате ДТП в Северной Осетии, их жизни ничто не угрожает, сообщил минздрав региона.
"Девять детей, пострадавших в ДТП на трассе Алагир-Владикавказ, госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу. Угрозы их жизни нет, в настоящий момент оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
МВД Северной Осетии сообщило, что в среду вечером на седьмом километре федеральной автодороги "Владикавказ-Алагир" столкнулись "ВАЗ 2141" и Toyota Isis. Отмечается, что водитель "ВАЗ" скончался по пути в медучреждение.
По данным МЧС Северной Осетии, девятерым детям, находившимся в минивэне, помогли выбраться очевидцы.
Прибывшие на место спасатели также достали из минивэна двоих пострадавших и передали их медикам. Всего, что в результате ДТП пострадали 12 человек.
