В Подмосковье легковушка сбила девочку на велосипеде
20:45 20.08.2025
В Подмосковье легковушка сбила девочку на велосипеде
Легковушка сбила 14-летнюю девочку на велосипеде на пешеходном переходе в подмосковном Солнечногорском округе, ребенка госпитализировали, сообщает подмосковный... РИА Новости, 20.08.2025
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
дтп
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Легковушка сбила 14-летнюю девочку на велосипеде на пешеходном переходе в подмосковном Солнечногорском округе, ребенка госпитализировали, сообщает подмосковный главк МВД в Telegram-канале. "Сегодня примерно в 17.40 на 1-м километре автодороги "Пятницкое шоссе" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель – мужчина 1958 года рождения, управляя автомобилем марки Nissan, совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая передвигалась на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате ДТП подростка с травмами госпитализировали. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, дтп
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, ДТП
В Солнечногорском округе легковушка сбила на переходе девочку на велосипеде

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramДТП на пешеходном переходе в подмосковном Солнечногорском округе
ДТП на пешеходном переходе в подмосковном Солнечногорском округе - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
ДТП на пешеходном переходе в подмосковном Солнечногорском округе. Архивное фото
