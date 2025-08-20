https://ria.ru/20250820/dtp-2036601680.html
В Подмосковье легковушка сбила девочку на велосипеде
В Подмосковье легковушка сбила девочку на велосипеде
2025-08-20T20:45:00+03:00
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Легковушка сбила 14-летнюю девочку на велосипеде на пешеходном переходе в подмосковном Солнечногорском округе, ребенка госпитализировали, сообщает подмосковный главк МВД в Telegram-канале. "Сегодня примерно в 17.40 на 1-м километре автодороги "Пятницкое шоссе" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель – мужчина 1958 года рождения, управляя автомобилем марки Nissan, совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая передвигалась на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате ДТП подростка с травмами госпитализировали. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
