В Приморье произошло ДТП, есть погибший - РИА Новости, 20.08.2025
12:28 20.08.2025 (обновлено: 13:54 20.08.2025)
В Приморье произошло ДТП, есть погибший
2025-08-20T12:28:00+03:00
2025-08-20T13:54:00+03:00
происшествия
дальнереченск
приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Один человек погиб, ещё шесть, включая четверых несовершеннолетних, госпитализированы после ДТП в Дальнереченске Приморского края, сообщила в своём Тelegram-канале прокуратура региона. Ранее в соцсетях сообщалось, что в приморском Дальнереченске водитель Daihatsu Terios Kid не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части. "В результате ДТП один человек погиб, ещё шесть, включая четверых несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы. На место происшествия с целью координации правоохранительных органов и специальных служб выехал заместитель межрайонного прокурора Сергей Уличный", - говорится в сообщении. Прокуратура оценит законность итогового решения, принятого по результатам проверки, информирует надзорное ведомство.Полиция Приморья в свою очередь уточнила, что ДТП произошло в среду около 14.00 (07.00 мск) на улице Первомайская. "Несовершеннолетняя, управляя иномаркой, не имея навыков вождения... не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим наездом на дерево", - сообщило УМВД.Уточняется, что погиб мужчина 1992 года рождения, по факту автоаварии проводится проверка, а также устанавливаются обстоятельства передачи права управления транспортным средством несовершеннолетней.Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что после аварии в больницу попали два 7-летних ребёнка, 13-летняя девочка и двухлетний малыш.
дальнереченск
приморский край
происшествия, дальнереченск, приморский край
Происшествия, Дальнереченск, Приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Один человек погиб, ещё шесть, включая четверых несовершеннолетних, госпитализированы после ДТП в Дальнереченске Приморского края, сообщила в своём Тelegram-канале прокуратура региона.
Ранее в соцсетях сообщалось, что в приморском Дальнереченске водитель Daihatsu Terios Kid не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части.
"В результате ДТП один человек погиб, ещё шесть, включая четверых несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы. На место происшествия с целью координации правоохранительных органов и специальных служб выехал заместитель межрайонного прокурора Сергей Уличный", - говорится в сообщении.
Прокуратура оценит законность итогового решения, принятого по результатам проверки, информирует надзорное ведомство.
Полиция Приморья в свою очередь уточнила, что ДТП произошло в среду около 14.00 (07.00 мск) на улице Первомайская. "Несовершеннолетняя, управляя иномаркой, не имея навыков вождения... не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим наездом на дерево", - сообщило УМВД.
Уточняется, что погиб мужчина 1992 года рождения, по факту автоаварии проводится проверка, а также устанавливаются обстоятельства передачи права управления транспортным средством несовершеннолетней.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что после аварии в больницу попали два 7-летних ребёнка, 13-летняя девочка и двухлетний малыш.
