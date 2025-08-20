Рейтинг@Mail.ru
В ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом погиб человек - РИА Новости, 20.08.2025
04:56 20.08.2025
В ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом погиб человек
Один пассажир погиб, еще двое и водитель госпитализированы после аварии на трассе "Колыма" под Магаданом, сообщает Госавтоинспекция Магаданской области. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T04:56:00+03:00
2025-08-20T04:56:00+03:00
происшествия
магадан
магаданская область
МАГАДАН, 20 авг - РИА Новости. Один пассажир погиб, еще двое и водитель госпитализированы после аварии на трассе "Колыма" под Магаданом, сообщает Госавтоинспекция Магаданской области. "Сотрудниками ДПС предварительно установлено, что 23-летний водитель автомобиля "Мазда Капелла" не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. В результате дорожной аварии в иномарке погиб 21-летний пассажир. Водитель и ещё двое пассажиров, получили травмы", - говорится в сообщении. Уточняется, что ДТП произошло на 2018-м километре ФАД "Колыма".
магадан
магаданская область
происшествия, магадан, магаданская область
Происшествия, Магадан, Магаданская область
В ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом погиб человек

В ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом погиб человек, трое госпитализированы

МАГАДАН, 20 авг - РИА Новости. Один пассажир погиб, еще двое и водитель госпитализированы после аварии на трассе "Колыма" под Магаданом, сообщает Госавтоинспекция Магаданской области.
"Сотрудниками ДПС предварительно установлено, что 23-летний водитель автомобиля "Мазда Капелла" не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. В результате дорожной аварии в иномарке погиб 21-летний пассажир. Водитель и ещё двое пассажиров, получили травмы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ДТП произошло на 2018-м километре ФАД "Колыма".
ПроисшествияМагаданМагаданская область
 
 
