В ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом погиб человек

В ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом погиб человек

В ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом погиб человек

Один пассажир погиб, еще двое и водитель госпитализированы после аварии на трассе "Колыма" под Магаданом, сообщает Госавтоинспекция Магаданской области.

происшествия

магадан

МАГАДАН, 20 авг - РИА Новости. Один пассажир погиб, еще двое и водитель госпитализированы после аварии на трассе "Колыма" под Магаданом, сообщает Госавтоинспекция Магаданской области. "Сотрудниками ДПС предварительно установлено, что 23-летний водитель автомобиля "Мазда Капелла" не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. В результате дорожной аварии в иномарке погиб 21-летний пассажир. Водитель и ещё двое пассажиров, получили травмы", - говорится в сообщении. Уточняется, что ДТП произошло на 2018-м километре ФАД "Колыма".

