https://ria.ru/20250820/dtp-2036422232.html
В ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом погиб человек
В ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом погиб человек - РИА Новости, 20.08.2025
В ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом погиб человек
Один пассажир погиб, еще двое и водитель госпитализированы после аварии на трассе "Колыма" под Магаданом, сообщает Госавтоинспекция Магаданской области. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T04:56:00+03:00
2025-08-20T04:56:00+03:00
2025-08-20T04:56:00+03:00
происшествия
магадан
магаданская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
МАГАДАН, 20 авг - РИА Новости. Один пассажир погиб, еще двое и водитель госпитализированы после аварии на трассе "Колыма" под Магаданом, сообщает Госавтоинспекция Магаданской области. "Сотрудниками ДПС предварительно установлено, что 23-летний водитель автомобиля "Мазда Капелла" не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. В результате дорожной аварии в иномарке погиб 21-летний пассажир. Водитель и ещё двое пассажиров, получили травмы", - говорится в сообщении. Уточняется, что ДТП произошло на 2018-м километре ФАД "Колыма".
https://ria.ru/20250818/delo-2036062295.html
магадан
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан, магаданская область
Происшествия, Магадан, Магаданская область
В ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом погиб человек
В ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом погиб человек, трое госпитализированы