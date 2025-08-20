https://ria.ru/20250820/dron-2036504464.html

Силы ПВО сбили дрон над Курской областью

Силы ПВО сбили дрон над Курской областью - РИА Новости, 20.08.2025

Силы ПВО сбили дрон над Курской областью

Российские средства ПВО около 12:40 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T14:16:00+03:00

2025-08-20T14:16:00+03:00

2025-08-20T14:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО около 12:40 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцатого августа 2025 года около 12.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)