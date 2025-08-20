https://ria.ru/20250820/dron-2036504464.html
Силы ПВО сбили дрон над Курской областью
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО около 12:40 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцатого августа 2025 года около 12.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
