Силы ПВО сбили дрон над Курской областью

14:16 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО около 12:40 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцатого августа 2025 года около 12.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Командный пункт управления учений войск ПВО
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
