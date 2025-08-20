https://ria.ru/20250820/dom-2036486261.html

Белый дом разместил в TikTok видео с моментом перепалки Трампа и Зеленского

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Белый дом среди первых постов в социальной сети TikTok опубликовал видеоролик с нарезками цитат президента США Дональда Трампа, в него вошел момент февральской перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме. В видеоролик включили нарезку с перепалкой в Белом доме в феврале, когда Трамп заявил Зеленскому, что без США у Украины "нет никаких карт". Ранее Белый дом запустил официальный аккаунт в соцсети TikTok. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.

