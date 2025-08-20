https://ria.ru/20250820/dolja-2036406345.html

Счетная палата назвала долю ликвидных активов ФНБ самой низкой с 2008 года

Счетная палата назвала долю ликвидных активов ФНБ самой низкой с 2008 года - РИА Новости, 20.08.2025

Счетная палата назвала долю ликвидных активов ФНБ самой низкой с 2008 года

Доля ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году стала самой низкой с 2008 года, то есть с момента образования фонда, говорится в... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T00:12:00+03:00

2025-08-20T00:12:00+03:00

2025-08-20T10:48:00+03:00

экономика

россия

сша

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147595/15/1475951553_0:0:2852:1605_1920x0_80_0_0_26865d32f3db13202663a48a0a59c636.jpg

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Доля ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году стала самой низкой с 2008 года, то есть с момента образования фонда, говорится в заключении Счетной палаты РФ по исполнению федерального бюджета за 2024 год в Минфине. Минфин 30 января 2008 года преобразовал Стабилизационный фонд РФ в Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. А с 2018 года Резервный фонд был ликвидирован и присоединен к ФНБ. "По результатам операций размещения и возврата средств ФНБ, а также с учетом курсовой разницы и переоценки золота доля ликвидных активов в общем объеме ФНБ уменьшилась на 9,8 процентного пункта и составила 32,1%, что является самым низким значением по итогам отчетного года с момента образования ФНБ в 2008 году (с учетом средств Резервного фонда и ФНБ до их объединения). В результате объем ликвидных активов составил 3 809,9 млрд рублей, что лишь незначительно превышает среднемесячные расходы федерального бюджета на 2025 год", - отмечается в документе. Как сообщил в начале августа Минфин, объем ФНБ за июль сократился на 10,1 миллиарда рублей - до 13,08 триллиона рублей, а в долларах - почти на 7 миллиардов долларов, до 159,84 миллиарда. А объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) на 1 августа составил эквивалент 3,053 триллиона рублей, или 48,303 миллиарда долларов США (1,8% ВВП, прогнозируемого на 2025 год), отметило министерство. Министр финансов РФ Антон Силуанов в апреле текущего года заявил, что бюджетное правило в РФ необходимо настроить таким образом, чтобы минимизировать внешние риски, а ликвидные активы ФНБ - довести до уровня трехлетнего бесперебойного финансирования расходов при стрессовом сценарии на рынке нефти. Он отмечал, что текущая ситуация в мире требует уделить особое внимание устойчивости государственных финансов к разным сценариям развития мировой экономики. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. Пополнение ФНБ происходит при превышении цены отсечения по российской нефти в 60 долларов за баррель. Если же фактическая цена нефти складывается ниже этой планки отсечения, то, соответственно, привлекаются средства из ФНБ на финансирование расходов казны. В начале мая Силуанов сообщил, что Минфин потратит 447 миллиардов рублей из ФНБ для покрытия дефицита бюджета в 2025 году, но не планирует дополнительные объемы займов на рынке или увеличение расходов сверх роста ненефтегазовых доходов. Сейчас в законе о бюджете объем ФНБ на конец года запланирован в размере 12,88 триллиона рублей, или 6% ВВП.

https://ria.ru/20250116/fnb-1994007375.html

https://ria.ru/20250318/gosdolg-2005607794.html

https://ria.ru/20250318/byudzhet-2005609909.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сша, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)