Рейтинг@Mail.ru
Счета Бари Алибасова-младшего заблокировали из-за долгов - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
03:59 20.08.2025 (обновлено: 04:00 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/dolg-2036419653.html
Счета Бари Алибасова-младшего заблокировали из-за долгов
Счета Бари Алибасова-младшего заблокировали из-за долгов - РИА Новости, 20.08.2025
Счета Бари Алибасова-младшего заблокировали из-за долгов
Сын заслуженного артиста России предприниматель Бари Алибасов скопил долги по налогам более чем на 751 тысячу рублей, его счета заблокированы, следует из... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T03:59:00+03:00
2025-08-20T04:00:00+03:00
шоубиз
россия
бари алибасов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576055377_0:145:3074:1874_1920x0_80_0_0_3586c42fbb35a01068d680db356e6a3c.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Сын заслуженного артиста России предприниматель Бари Алибасов скопил долги по налогам более чем на 751 тысячу рублей, его счета заблокированы, следует из материалов сервиса "БИР-Аналитик" и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно информации сервиса "БИР-Аналитик", сын Алибасова зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в 2021 году. При этом на сегодняшний день налоговая заблокировала его счета по причине "принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности". По данным сервиса, размер отрицательного сальдо единого налогового счета (ЕНС) Алибасова на 19 августа превышает 751 тысячу рублей. Как следует из материалов судебных приставов, в июне этого года на Алибасова-младшего завели исполнительное производство о взыскании налогов и сборов более чем на 600 тысяч рублей. Помимо этого, приставы взыскивают с него 42,3 тысячи рублей в качестве исполнительского сбора - он назначается, если должник вовремя не производит выплату. Этим производством занимаются приставы главного межрегионального управления ФССП РФ, в введении которого находятся особо важные исполнительные производства. Вместе с тем с апреля с Алибасова-младшего московские приставы взыскивают госпошлину на 11,7 тысячи рублей и исполнительский сбор в одну тысячу рублей.
https://ria.ru/20250819/baskov-2036207058.html
https://ria.ru/20250819/dolgi-2036202868.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576055377_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b88d8fe29732c60c15cab0646d511070.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бари алибасов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Шоубиз, Россия, Бари Алибасов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Счета Бари Алибасова-младшего заблокировали из-за долгов

Счета Бари Алибасова-младшего заблокировали из-за долга в 751 тысячу рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСын Бари Каримовича Алибасова Бари Алибасов-младший
Сын Бари Каримовича Алибасова Бари Алибасов-младший - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сын Бари Каримовича Алибасова Бари Алибасов-младший. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Сын заслуженного артиста России предприниматель Бари Алибасов скопил долги по налогам более чем на 751 тысячу рублей, его счета заблокированы, следует из материалов сервиса "БИР-Аналитик" и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно информации сервиса "БИР-Аналитик", сын Алибасова зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в 2021 году. При этом на сегодняшний день налоговая заблокировала его счета по причине "принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности".
Николай Басков - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Долг экс-жены Баскова вырос до 71 миллиона рублей
Вчера, 05:24
По данным сервиса, размер отрицательного сальдо единого налогового счета (ЕНС) Алибасова на 19 августа превышает 751 тысячу рублей.
Как следует из материалов судебных приставов, в июне этого года на Алибасова-младшего завели исполнительное производство о взыскании налогов и сборов более чем на 600 тысяч рублей. Помимо этого, приставы взыскивают с него 42,3 тысячи рублей в качестве исполнительского сбора - он назначается, если должник вовремя не производит выплату. Этим производством занимаются приставы главного межрегионального управления ФССП РФ, в введении которого находятся особо важные исполнительные производства.
Вместе с тем с апреля с Алибасова-младшего московские приставы взыскивают госпошлину на 11,7 тысячи рублей и исполнительский сбор в одну тысячу рублей.
Николай Басков - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Бывшие тесть и теща Баскова скопили долгов на 17 миллиардов рублей
Вчера, 04:06
 
ШоубизРоссияБари АлибасовФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала