Счета Бари Алибасова-младшего заблокировали из-за долгов
Счета Бари Алибасова-младшего заблокировали из-за долга в 751 тысячу рублей
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСын Бари Каримовича Алибасова Бари Алибасов-младший
Сын Бари Каримовича Алибасова Бари Алибасов-младший. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Сын заслуженного артиста России предприниматель Бари Алибасов скопил долги по налогам более чем на 751 тысячу рублей, его счета заблокированы, следует из материалов сервиса "БИР-Аналитик" и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно информации сервиса "БИР-Аналитик", сын Алибасова зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в 2021 году. При этом на сегодняшний день налоговая заблокировала его счета по причине "принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности".
По данным сервиса, размер отрицательного сальдо единого налогового счета (ЕНС) Алибасова на 19 августа превышает 751 тысячу рублей.
Как следует из материалов судебных приставов, в июне этого года на Алибасова-младшего завели исполнительное производство о взыскании налогов и сборов более чем на 600 тысяч рублей. Помимо этого, приставы взыскивают с него 42,3 тысячи рублей в качестве исполнительского сбора - он назначается, если должник вовремя не производит выплату. Этим производством занимаются приставы главного межрегионального управления ФССП РФ, в введении которого находятся особо важные исполнительные производства.
Вместе с тем с апреля с Алибасова-младшего московские приставы взыскивают госпошлину на 11,7 тысячи рублей и исполнительский сбор в одну тысячу рублей.