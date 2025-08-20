Рейтинг@Mail.ru
Имущество экс-замминистра обороны Иванова хотят конфисковать
18:37 20.08.2025 (обновлено: 19:58 20.08.2025)
Имущество экс-замминистра обороны Иванова хотят конфисковать
Имущество экс-замминистра обороны Иванова хотят конфисковать - РИА Новости, 20.08.2025
Имущество экс-замминистра обороны Иванова хотят конфисковать
Прокуратура просит конфисковать в доход государства имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, сказано в картотеке Пресненского суда Москвы.
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Прокуратура просит конфисковать в доход государства имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, сказано в картотеке Пресненского суда Москвы."В суд поступил иск прокуратуры об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Иванова Т. В.", — говорится в документе.Иск подали в рамках мероприятий по контролю за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам.Он еще не принят к рассмотрению, дата заседания не назначена.Первого июля Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам колонии по делу о растрате четырех миллиардов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.Два дела Тимура Иванова№ 1№ 2
Имущество экс-замминистра обороны Иванова хотят конфисковать

Прокуратура просит конфисковать имущество экс-замминистра Иванова в доход РФ

© РИА Новости / Григорий СысоевТимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Прокуратура просит конфисковать в доход государства имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, сказано в картотеке Пресненского суда Москвы.
"В суд поступил иск прокуратуры об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Иванова Т. В.", — говорится в документе.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Жалобу на приговор Тимуру Иванову рассмотрят 25 августа
14 августа, 05:29
Иск подали в рамках мероприятий по контролю за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам.
Он еще не принят к рассмотрению, дата заседания не назначена.
Первого июля Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам колонии по делу о растрате четырех миллиардов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
"Жилищник" хочет взыскать долг по ЖКХ с Тимура Иванова
3 августа, 06:11

Два дела Тимура Иванова

№ 1
  • В апреле прошлого года Иванова арестовали по делу о получении взяток, которое до суда пока не дошло.
  • Под стражей также находятся предприниматель Сергей Бородин и руководитель компании "Олимпситистрой" Александр Фомин.
  • В июне в деле появился новый эпизод — по словам источника РИА Новости, его вменили после того, как Бородин заключил сделку со следствием.
№ 2
  • В 2015 году Иванов возглавлял АО "Оборонстрой".
  • Он привлек Филатова, занимавшего пост руководителя корпорации "Оборонлогистика", председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек к хищению средств, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций.
  • По версии следствия, они похитили у "Интеркоммерца" 216 миллионов рублей и еще 44,9 миллиона евро по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Следствие обвинило экс-замминистра обороны Попова по пяти статьям УК
09:32
 
ПроисшествияРоссияМоскваТимур ИвановМосковский городской судОборонСтройСергей БородинАлександр Фомин
 
 
