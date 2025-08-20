https://ria.ru/20250820/dokhod-2036579692.html

Имущество экс-замминистра обороны Иванова хотят конфисковать

Прокуратура просит конфисковать в доход государства имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, сказано в картотеке Пресненского суда Москвы. РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Прокуратура просит конфисковать в доход государства имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, сказано в картотеке Пресненского суда Москвы."В суд поступил иск прокуратуры об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Иванова Т. В.", — говорится в документе.Иск подали в рамках мероприятий по контролю за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам.Он еще не принят к рассмотрению, дата заседания не назначена.Первого июля Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам колонии по делу о растрате четырех миллиардов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.Два дела Тимура Иванова№ 1№ 2

