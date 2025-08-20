Имущество экс-замминистра обороны Иванова хотят конфисковать
Прокуратура просит конфисковать имущество экс-замминистра Иванова в доход РФ
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Прокуратура просит конфисковать в доход государства имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, сказано в картотеке Пресненского суда Москвы.
"В суд поступил иск прокуратуры об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Иванова Т. В.", — говорится в документе.
Иск подали в рамках мероприятий по контролю за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам.
Он еще не принят к рассмотрению, дата заседания не назначена.
Два дела Тимура Иванова
№ 1
- В апреле прошлого года Иванова арестовали по делу о получении взяток, которое до суда пока не дошло.
- Под стражей также находятся предприниматель Сергей Бородин и руководитель компании "Олимпситистрой" Александр Фомин.
- В июне в деле появился новый эпизод — по словам источника РИА Новости, его вменили после того, как Бородин заключил сделку со следствием.
№ 2
- В 2015 году Иванов возглавлял АО "Оборонстрой".
- Он привлек Филатова, занимавшего пост руководителя корпорации "Оборонлогистика", председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек к хищению средств, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций.
- По версии следствия, они похитили у "Интеркоммерца" 216 миллионов рублей и еще 44,9 миллиона евро по фиктивным договорам купли-продажи валюты.