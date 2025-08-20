Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили два украинских пункта управления дронами в ДНР - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:18 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/dnr-2036442148.html
ВС России уничтожили два украинских пункта управления дронами в ДНР
ВС России уничтожили два украинских пункта управления дронами в ДНР - РИА Новости, 20.08.2025
ВС России уничтожили два украинских пункта управления дронами в ДНР
Расчетами БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожены два пункта управления БПЛА и блиндаж ВСУ в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища в... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T09:18:00+03:00
2025-08-20T09:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Расчетами БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожены два пункта управления БПЛА и блиндаж ВСУ в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, сообщило Минобороны РФ. "На Константиновском направлении в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены два пункта управления БПЛА и блиндаж с личным составом ВСУ. Также... были выявлены два пункта управления БПЛА ВСУ, с которых противником производились запуски и управление дронами, по целям нанесен артиллерийский удар… Блиндаж с военнослужащими ВСУ и пункты управления БПЛА ВСУ уничтожены огнем расчетов артиллерии и FPV-дронов "Южной" группировки войск вместе с оборудованием и личным составом", - сообщили в российском оборонном ведомстве. Отмечается, что потери противника составили до двух отделений пехоты, в том числе два расчета БПЛА и оборудование управления и связи пунктов управления БПЛА ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили два украинских пункта управления дронами в ДНР

ВС России уничтожили два пункта управления дронами и блиндаж ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Расчетами БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожены два пункта управления БПЛА и блиндаж ВСУ в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"На Константиновском направлении в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены два пункта управления БПЛА и блиндаж с личным составом ВСУ. Также... были выявлены два пункта управления БПЛА ВСУ, с которых противником производились запуски и управление дронами, по целям нанесен артиллерийский удар… Блиндаж с военнослужащими ВСУ и пункты управления БПЛА ВСУ уничтожены огнем расчетов артиллерии и FPV-дронов "Южной" группировки войск вместе с оборудованием и личным составом", - сообщили в российском оборонном ведомстве.
Отмечается, что потери противника составили до двух отделений пехоты, в том числе два расчета БПЛА и оборудование управления и связи пунктов управления БПЛА ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала