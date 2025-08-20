https://ria.ru/20250820/dnr-2036442148.html
ВС России уничтожили два украинских пункта управления дронами в ДНР
ВС России уничтожили два украинских пункта управления дронами в ДНР - РИА Новости, 20.08.2025
ВС России уничтожили два украинских пункта управления дронами в ДНР
Расчетами БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожены два пункта управления БПЛА и блиндаж ВСУ в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища в... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T09:18:00+03:00
2025-08-20T09:18:00+03:00
2025-08-20T09:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Расчетами БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожены два пункта управления БПЛА и блиндаж ВСУ в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, сообщило Минобороны РФ. "На Константиновском направлении в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены два пункта управления БПЛА и блиндаж с личным составом ВСУ. Также... были выявлены два пункта управления БПЛА ВСУ, с которых противником производились запуски и управление дронами, по целям нанесен артиллерийский удар… Блиндаж с военнослужащими ВСУ и пункты управления БПЛА ВСУ уничтожены огнем расчетов артиллерии и FPV-дронов "Южной" группировки войск вместе с оборудованием и личным составом", - сообщили в российском оборонном ведомстве. Отмечается, что потери противника составили до двух отделений пехоты, в том числе два расчета БПЛА и оборудование управления и связи пунктов управления БПЛА ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили два украинских пункта управления дронами в ДНР
ВС России уничтожили два пункта управления дронами и блиндаж ВСУ в ДНР