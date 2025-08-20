https://ria.ru/20250820/dnr-2036442148.html

ВС России уничтожили два украинских пункта управления дронами в ДНР

ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Расчетами БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожены два пункта управления БПЛА и блиндаж ВСУ в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, сообщило Минобороны РФ. "На Константиновском направлении в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены два пункта управления БПЛА и блиндаж с личным составом ВСУ. Также... были выявлены два пункта управления БПЛА ВСУ, с которых противником производились запуски и управление дронами, по целям нанесен артиллерийский удар… Блиндаж с военнослужащими ВСУ и пункты управления БПЛА ВСУ уничтожены огнем расчетов артиллерии и FPV-дронов "Южной" группировки войск вместе с оборудованием и личным составом", - сообщили в российском оборонном ведомстве. Отмечается, что потери противника составили до двух отделений пехоты, в том числе два расчета БПЛА и оборудование управления и связи пунктов управления БПЛА ВСУ.

