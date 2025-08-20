Рейтинг@Mail.ru
Расчеты БПЛА уничтожили укрытие ВСУ в Катериновке в ДНР
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 20.08.2025
Расчеты БПЛА уничтожили укрытие ВСУ в Катериновке в ДНР
ДОНЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск выявили и передали координаты для поражения пункта временной дислокации (ПВД) украинских войск в Катериновке в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Вокруг Клебан-Быкского водохранилища выявлено местоположение пункта временной дислокации ВСУ в жилой застройке населенного пункта Катериновка. После доразведки по цели нанесен артиллерийский удар. В ходе огневого поражения укрытие ВСУ вместе с личным составом уничтожены", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в результате поражения ПВД потери среди украинских военных составили до отделения пехоты.
Расчеты БПЛА "Южной" группировки уничтожили укрытие ВСУ в Катериновке в ДНР

Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск выявили и передали координаты для поражения пункта временной дислокации (ПВД) украинских войск в Катериновке в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Вокруг Клебан-Быкского водохранилища выявлено местоположение пункта временной дислокации ВСУ в жилой застройке населенного пункта Катериновка. После доразведки по цели нанесен артиллерийский удар. В ходе огневого поражения укрытие ВСУ вместе с личным составом уничтожены", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в результате поражения ПВД потери среди украинских военных составили до отделения пехоты.
Российские военные нанесли удар по производству БПЛА и складу ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
ВС России ударили по цеху производства БПЛА в Харьковской области
28 марта, 08:49
 
