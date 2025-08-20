https://ria.ru/20250820/dnr-2036429330.html
Расчеты БПЛА уничтожили укрытие ВСУ в Катериновке в ДНР
ДОНЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск выявили и передали координаты для поражения пункта временной дислокации (ПВД) украинских войск в Катериновке в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Вокруг Клебан-Быкского водохранилища выявлено местоположение пункта временной дислокации ВСУ в жилой застройке населенного пункта Катериновка. После доразведки по цели нанесен артиллерийский удар. В ходе огневого поражения укрытие ВСУ вместе с личным составом уничтожены", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в результате поражения ПВД потери среди украинских военных составили до отделения пехоты.
