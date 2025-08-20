Рейтинг@Mail.ru
Лидеры стран ЕС всячески пытаются помешать переговорам, заявил Дмитриев - РИА Новости, 20.08.2025
12:59 20.08.2025 (обновлено: 13:02 20.08.2025)
Лидеры стран ЕС всячески пытаются помешать переговорам, заявил Дмитриев
Лидеры стран ЕС всячески пытаются помешать переговорам, заявил Дмитриев - РИА Новости, 20.08.2025
Лидеры стран ЕС всячески пытаются помешать переговорам, заявил Дмитриев
Европейские лидеры всячески пытаются помешать мирным переговорам Россия-США, прикрываясь словами о "недоверии" России, считает глава РФПИ, спецпредставитель... РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Европейские лидеры всячески пытаются помешать мирным переговорам Россия-США, прикрываясь словами о "недоверии" России, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Европейские лидеры всячески пытаются помешать мирным переговорам и восстановлению отношений Россия-США, прикрываясь словами о "недоверии" России", - написал он в Telegram.Он привел цитату из Politico о том, что Европа считает, что мирные переговоры по Украине закончатся провалом.
Лидеры стран ЕС всячески пытаются помешать переговорам, заявил Дмитриев

Дмитриев: лидеры стран ЕС пытаются помешать мирным переговорам России и США

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Европейские лидеры всячески пытаются помешать мирным переговорам Россия-США, прикрываясь словами о "недоверии" России, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Европейские лидеры всячески пытаются помешать мирным переговорам и восстановлению отношений Россия-США, прикрываясь словами о "недоверии" России", - написал он в Telegram.
Он привел цитату из Politico о том, что Европа считает, что мирные переговоры по Украине закончатся провалом.
