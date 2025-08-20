https://ria.ru/20250820/dmitriev-2036485877.html
Лидеры стран ЕС всячески пытаются помешать переговорам, заявил Дмитриев
Лидеры стран ЕС всячески пытаются помешать переговорам, заявил Дмитриев - РИА Новости, 20.08.2025
Лидеры стран ЕС всячески пытаются помешать переговорам, заявил Дмитриев
Европейские лидеры всячески пытаются помешать мирным переговорам Россия-США, прикрываясь словами о "недоверии" России, считает глава РФПИ, спецпредставитель... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T12:59:00+03:00
2025-08-20T12:59:00+03:00
2025-08-20T13:02:00+03:00
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Европейские лидеры всячески пытаются помешать мирным переговорам Россия-США, прикрываясь словами о "недоверии" России, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Европейские лидеры всячески пытаются помешать мирным переговорам и восстановлению отношений Россия-США, прикрываясь словами о "недоверии" России", - написал он в Telegram.Он привел цитату из Politico о том, что Европа считает, что мирные переговоры по Украине закончатся провалом.
Лидеры стран ЕС всячески пытаются помешать переговорам, заявил Дмитриев
Дмитриев: лидеры стран ЕС пытаются помешать мирным переговорам России и США