https://ria.ru/20250820/diversant-2036471266.html

Украинский диверсант рассказал о тренировках в спецлагерях

Украинский диверсант рассказал о тренировках в спецлагерях - РИА Новости, 20.08.2025

Украинский диверсант рассказал о тренировках в спецлагерях

Командир украинской ДРГ, задержанный в Брянской области, признался на видео от ФСБ РФ, что их тренировали и обучали в специальных лагерях инструкторы из... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T11:51:00+03:00

2025-08-20T11:51:00+03:00

2025-08-20T11:52:00+03:00

россия

брянская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036463321_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a4a48da27f2ab71a3e5c2921284f3402.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Командир украинской ДРГ, задержанный в Брянской области, признался на видео от ФСБ РФ, что их тренировали и обучали в специальных лагерях инструкторы из Британии, Канады и других стран Европы перед заброской в Брянскую область. ФСБ РФ ранее сообщила, что в Брянской области выявлена и совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии и МВД России пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), состоящей из кадровых сотрудников Службы специальных операций, курируемой главным управлением разведки минобороны Украины. Командир ДРГ Александр Жук с позывным "Жук", задержанный в Брянской области, дал признательные показания. "Был заброшен в составе диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область для совершения ряда террористических актов на важных объектах транспортной инфраструктуры России. Перед заброской на территорию России мы проходили подготовку в специальных лагерях, где инструкторами были граждане Великобритании, Канады и других стран Европы", - сказал на видео от ФСБ РФ командир украинской ДРГ. ФСБ РФ отметила, что следственным отделом УФСБ России по Брянской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 ("Приготовление к диверсии") УК России, решается вопрос об избрании членам ДРГ меры пресечения - заключение под стражу.

https://ria.ru/20250813/prokuror-2035045643.html

россия

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание украинских диверсантов в Брянской области Кадры задержания украинских диверсантов в Брянской области, планировавших совершать теракты на объектах транспорта, публикует ФСБ. 2025-08-20T11:51 true PT3M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия