Украинский диверсант рассказал о тренировках в спецлагерях
11:51 20.08.2025 (обновлено: 11:52 20.08.2025)
Украинский диверсант рассказал о тренировках в спецлагерях
Украинский диверсант рассказал о тренировках в спецлагерях
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Командир украинской ДРГ, задержанный в Брянской области, признался на видео от ФСБ РФ, что их тренировали и обучали в специальных лагерях инструкторы из Британии, Канады и других стран Европы перед заброской в Брянскую область. ФСБ РФ ранее сообщила, что в Брянской области выявлена и совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии и МВД России пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), состоящей из кадровых сотрудников Службы специальных операций, курируемой главным управлением разведки минобороны Украины. Командир ДРГ Александр Жук с позывным "Жук", задержанный в Брянской области, дал признательные показания. "Был заброшен в составе диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область для совершения ряда террористических актов на важных объектах транспортной инфраструктуры России. Перед заброской на территорию России мы проходили подготовку в специальных лагерях, где инструкторами были граждане Великобритании, Канады и других стран Европы", - сказал на видео от ФСБ РФ командир украинской ДРГ. ФСБ РФ отметила, что следственным отделом УФСБ России по Брянской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 ("Приготовление к диверсии") УК России, решается вопрос об избрании членам ДРГ меры пресечения - заключение под стражу.
Украинский диверсант рассказал о тренировках в спецлагерях

Командир украинской ДРГ Жук признался, что их тренировали инструкторы из Европы

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Командир украинской ДРГ, задержанный в Брянской области, признался на видео от ФСБ РФ, что их тренировали и обучали в специальных лагерях инструкторы из Британии, Канады и других стран Европы перед заброской в Брянскую область.
ФСБ РФ ранее сообщила, что в Брянской области выявлена и совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии и МВД России пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), состоящей из кадровых сотрудников Службы специальных операций, курируемой главным управлением разведки минобороны Украины. Командир ДРГ Александр Жук с позывным "Жук", задержанный в Брянской области, дал признательные показания.
"Был заброшен в составе диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область для совершения ряда террористических актов на важных объектах транспортной инфраструктуры России. Перед заброской на территорию России мы проходили подготовку в специальных лагерях, где инструкторами были граждане Великобритании, Канады и других стран Европы", - сказал на видео от ФСБ РФ командир украинской ДРГ.
ФСБ РФ отметила, что следственным отделом УФСБ России по Брянской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 ("Приготовление к диверсии") УК России, решается вопрос об избрании членам ДРГ меры пресечения - заключение под стражу.
Прокурор запросил по 30 лет лишения свободы членам украинской ДРГ
13 августа, 16:14
 
