Украинский диверсант рассказал подробности подрыва моста под Брянском в мае
Украинский диверсант рассказал подробности подрыва моста под Брянском в мае
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Задержанный украинский диверсант на видео ФСБ заявил, что подрыв автомобильного моста в Брянской области в мае, который рухнул на пассажирский поезд, совершила группа военных сил специальных операций ВСУ под командованием капитана Максима Солошака. Ранее в ФСБ сообщили, что трое украинских диверсантов в Брянской области, планировавших совершать теракты на объектах транспорта в РФ, были уничтожены, еще трое задержаны. Командир диверсионно-разведывательной группы сил специальных операций Украины, капитан Александр Жук на видео признался, что его группа подорвала железнодорожное полотно в Белгородской области в сентябре 2024 года. "Кроме этого, мне известно, что минирование и подрыв в мае 2025 года автомобильного моста вблизи населенного пункта Выгоничи Брянской области осуществляла группа, которые являются военными сил специальных операций Украины, командиром которой был капитан Солошак Максим Валерьевич, позывной "Фокс", - сказал Жук.
