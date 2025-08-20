Рейтинг@Mail.ru
Украинский диверсант рассказал подробности подрыва моста под Брянском в мае - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/diversant-2036467807.html
Украинский диверсант рассказал подробности подрыва моста под Брянском в мае
Украинский диверсант рассказал подробности подрыва моста под Брянском в мае - РИА Новости, 20.08.2025
Украинский диверсант рассказал подробности подрыва моста под Брянском в мае
Задержанный украинский диверсант на видео ФСБ заявил, что подрыв автомобильного моста в Брянской области в мае, который рухнул на пассажирский поезд, совершила... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T11:35:00+03:00
2025-08-20T11:35:00+03:00
происшествия
брянская область
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036463321_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a4a48da27f2ab71a3e5c2921284f3402.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Задержанный украинский диверсант на видео ФСБ заявил, что подрыв автомобильного моста в Брянской области в мае, который рухнул на пассажирский поезд, совершила группа военных сил специальных операций ВСУ под командованием капитана Максима Солошака. Ранее в ФСБ сообщили, что трое украинских диверсантов в Брянской области, планировавших совершать теракты на объектах транспорта в РФ, были уничтожены, еще трое задержаны. Командир диверсионно-разведывательной группы сил специальных операций Украины, капитан Александр Жук на видео признался, что его группа подорвала железнодорожное полотно в Белгородской области в сентябре 2024 года. "Кроме этого, мне известно, что минирование и подрыв в мае 2025 года автомобильного моста вблизи населенного пункта Выгоничи Брянской области осуществляла группа, которые являются военными сил специальных операций Украины, командиром которой был капитан Солошак Максим Валерьевич, позывной "Фокс", - сказал Жук.
https://ria.ru/20250819/udmurtija-2036244727.html
брянская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание украинских диверсантов в Брянской области
Кадры задержания украинских диверсантов в Брянской области, планировавших совершать теракты на объектах транспорта, публикует ФСБ.
2025-08-20T11:35
true
PT3M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036463321_287:0:1727:1080_1920x0_80_0_0_d6ecf79e4e413c4c11fccb28216ef2cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Брянская область, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Украинский диверсант рассказал подробности подрыва моста под Брянском в мае

Украинский диверсант Жук: подрыв моста под Брянском в мае совершили военные ВСУ

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Задержанный украинский диверсант на видео ФСБ заявил, что подрыв автомобильного моста в Брянской области в мае, который рухнул на пассажирский поезд, совершила группа военных сил специальных операций ВСУ под командованием капитана Максима Солошака.
Ранее в ФСБ сообщили, что трое украинских диверсантов в Брянской области, планировавших совершать теракты на объектах транспорта в РФ, были уничтожены, еще трое задержаны.
Командир диверсионно-разведывательной группы сил специальных операций Украины, капитан Александр Жук на видео признался, что его группа подорвала железнодорожное полотно в Белгородской области в сентябре 2024 года.
"Кроме этого, мне известно, что минирование и подрыв в мае 2025 года автомобильного моста вблизи населенного пункта Выгоничи Брянской области осуществляла группа, которые являются военными сил специальных операций Украины, командиром которой был капитан Солошак Максим Валерьевич, позывной "Фокс", - сказал Жук.
Задержание гражданина Центральной Азии, готовившего теракт в Удмуртии - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт в Удмуртии
Вчера, 10:47
 
ПроисшествияБрянская областьУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала