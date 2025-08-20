https://ria.ru/20250820/diversant-2036467807.html

Украинский диверсант рассказал подробности подрыва моста под Брянском в мае

Задержанный украинский диверсант на видео ФСБ заявил, что подрыв автомобильного моста в Брянской области в мае, который рухнул на пассажирский поезд, совершила... РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Задержанный украинский диверсант на видео ФСБ заявил, что подрыв автомобильного моста в Брянской области в мае, который рухнул на пассажирский поезд, совершила группа военных сил специальных операций ВСУ под командованием капитана Максима Солошака. Ранее в ФСБ сообщили, что трое украинских диверсантов в Брянской области, планировавших совершать теракты на объектах транспорта в РФ, были уничтожены, еще трое задержаны. Командир диверсионно-разведывательной группы сил специальных операций Украины, капитан Александр Жук на видео признался, что его группа подорвала железнодорожное полотно в Белгородской области в сентябре 2024 года. "Кроме этого, мне известно, что минирование и подрыв в мае 2025 года автомобильного моста вблизи населенного пункта Выгоничи Брянской области осуществляла группа, которые являются военными сил специальных операций Украины, командиром которой был капитан Солошак Максим Валерьевич, позывной "Фокс", - сказал Жук.

