В Брянской области задержали украинских диверсантов

2025-08-20T10:46:00+03:00

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Брянской области пресекли деятельность украинской ДРГ, трех диверсантов задержали, еще трех ликвидировали, сообщил ЦОС ФСБ. "Совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии и МВД в Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, состоящей из кадровых сотрудников Сил специальных операций, курируемых Главным управлением разведки Минобороны Украины. <...> Трое диверсантов ликвидированы и трое задержаны", — говорится в заявлении.По данным ведомства, преступники планировали совершить диверсии и теракты на российских объектах транспортной инфраструктуры. Контроль и обучение ДРГ проходили при участии сотрудников западных спецслужб на Украине, а также в Литве, Эстонии и Норвегии.С места боестолкновений изъяли:На видео, опубликованном ФСБ, командир диверсионно-разведывательной группы Сил специальных операций Украины капитан Александр Жук дал признательные показания. Он рассказал, что перед заброской на территорию Брянской области члены ДРГ прошли подготовку в специальных лагерях, где были инструкторы из Канады, Великобритании и других европейских стран.По словам задержанного, его группа также причастна к подрыву железнодорожного полотна в Белгородской области в сентябре 2024-го."Кроме этого, минирование и подрыв в мае 2025 года автомобильного моста вблизи населенного пункта Выгоничи Брянской области осуществляла группа, которая является военными Сил специальных операций Украины, командиром которой был капитан Солошак Максим Валерьевич, позывной Фокс", — сказал Жук.Возбуждено уголовное дело по статьям о диверсии, приготовлении к преступлению и покушении на него. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

