https://ria.ru/20250820/diversant-2036456555.html
В Брянской области задержали украинских диверсантов
В Брянской области задержали украинских диверсантов - РИА Новости, 20.08.2025
В Брянской области задержали украинских диверсантов
В Брянской области пресекли деятельность украинской ДРГ, трех диверсантов задержали, еще трех ликвидировали, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T10:46:00+03:00
2025-08-20T10:46:00+03:00
2025-08-20T19:44:00+03:00
брянская область
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
литва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149512/71/1495127113_0:77:2966:1745_1920x0_80_0_0_b9dff33765deef10e6662c45235c2f33.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Брянской области пресекли деятельность украинской ДРГ, трех диверсантов задержали, еще трех ликвидировали, сообщил ЦОС ФСБ. "Совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии и МВД в Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, состоящей из кадровых сотрудников Сил специальных операций, курируемых Главным управлением разведки Минобороны Украины. <...> Трое диверсантов ликвидированы и трое задержаны", — говорится в заявлении.По данным ведомства, преступники планировали совершить диверсии и теракты на российских объектах транспортной инфраструктуры. Контроль и обучение ДРГ проходили при участии сотрудников западных спецслужб на Украине, а также в Литве, Эстонии и Норвегии.С места боестолкновений изъяли:На видео, опубликованном ФСБ, командир диверсионно-разведывательной группы Сил специальных операций Украины капитан Александр Жук дал признательные показания. Он рассказал, что перед заброской на территорию Брянской области члены ДРГ прошли подготовку в специальных лагерях, где были инструкторы из Канады, Великобритании и других европейских стран.По словам задержанного, его группа также причастна к подрыву железнодорожного полотна в Белгородской области в сентябре 2024-го."Кроме этого, минирование и подрыв в мае 2025 года автомобильного моста вблизи населенного пункта Выгоничи Брянской области осуществляла группа, которая является военными Сил специальных операций Украины, командиром которой был капитан Солошак Максим Валерьевич, позывной Фокс", — сказал Жук.Возбуждено уголовное дело по статьям о диверсии, приготовлении к преступлению и покушении на него. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20250818/fsb-2035979352.html
https://ria.ru/20250813/agent-2034943105.html
https://ria.ru/20250812/agent-2034736703.html
брянская область
украина
россия
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149512/71/1495127113_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_497a74687b9df3499a52e488abbd5560.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, литва
Брянская область, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Литва
В Брянской области задержали украинских диверсантов
ФСБ разгромила в Брянской области диверсантов Сил спецопераций Украины
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Брянской области пресекли деятельность украинской ДРГ, трех диверсантов задержали, еще трех ликвидировали, сообщил ЦОС ФСБ.
"Совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии и МВД в Брянской области
пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, состоящей из кадровых сотрудников Сил специальных операций, курируемых Главным управлением разведки Минобороны Украины. <...> Трое диверсантов ликвидированы и трое задержаны", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, преступники планировали совершить диверсии и теракты на российских объектах транспортной инфраструктуры. Контроль и обучение ДРГ проходили при участии сотрудников западных спецслужб на Украине
, а также в Литве, Эстонии
и Норвегии.
С места боестолкновений изъяли:
- шесть автоматических штурмовых винтовок американского производства с приборами для бесшумной стрельбы;
- шестнадцать килограммов пластичного взрывчатого вещества чешского производства и средства инициирования;
- большое количество гранат и патронов натовского образца;
- радиостанцию для связи с руководством ГУР Минобороны Украины.
На видео, опубликованном ФСБ, командир диверсионно-разведывательной группы Сил специальных операций Украины капитан Александр Жук дал признательные показания. Он рассказал, что перед заброской на территорию Брянской области члены ДРГ прошли подготовку в специальных лагерях, где были инструкторы из Канады, Великобритании и других европейских стран.
По словам задержанного, его группа также причастна к подрыву железнодорожного полотна в Белгородской области в сентябре 2024-го.
"Кроме этого, минирование и подрыв в мае 2025 года автомобильного моста вблизи населенного пункта Выгоничи Брянской области осуществляла группа, которая является военными Сил специальных операций Украины, командиром которой был капитан Солошак Максим Валерьевич, позывной Фокс", — сказал Жук.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Погибли семь человек, более ста пострадали, среди них пять детей.
Возбуждено уголовное дело по статьям о диверсии, приготовлении к преступлению и покушении на него. Решается вопрос об избрании меры пресечения.