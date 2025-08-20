Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области задержали украинских диверсантов
10:46 20.08.2025 (обновлено: 19:44 20.08.2025)
В Брянской области задержали украинских диверсантов
В Брянской области задержали украинских диверсантов - РИА Новости, 20.08.2025
В Брянской области задержали украинских диверсантов
В Брянской области пресекли деятельность украинской ДРГ, трех диверсантов задержали, еще трех ликвидировали, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 20.08.2025
брянская область
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
литва
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Брянской области пресекли деятельность украинской ДРГ, трех диверсантов задержали, еще трех ликвидировали, сообщил ЦОС ФСБ. "Совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии и МВД в Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, состоящей из кадровых сотрудников Сил специальных операций, курируемых Главным управлением разведки Минобороны Украины. &lt;...&gt; Трое диверсантов ликвидированы и трое задержаны", — говорится в заявлении.По данным ведомства, преступники планировали совершить диверсии и теракты на российских объектах транспортной инфраструктуры. Контроль и обучение ДРГ проходили при участии сотрудников западных спецслужб на Украине, а также в Литве, Эстонии и Норвегии.С места боестолкновений изъяли:На видео, опубликованном ФСБ, командир диверсионно-разведывательной группы Сил специальных операций Украины капитан Александр Жук дал признательные показания. Он рассказал, что перед заброской на территорию Брянской области члены ДРГ прошли подготовку в специальных лагерях, где были инструкторы из Канады, Великобритании и других европейских стран.По словам задержанного, его группа также причастна к подрыву железнодорожного полотна в Белгородской области в сентябре 2024-го."Кроме этого, минирование и подрыв в мае 2025 года автомобильного моста вблизи населенного пункта Выгоничи Брянской области осуществляла группа, которая является военными Сил специальных операций Украины, командиром которой был капитан Солошак Максим Валерьевич, позывной Фокс", — сказал Жук.Возбуждено уголовное дело по статьям о диверсии, приготовлении к преступлению и покушении на него. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
брянская область
украина
россия
литва
В Брянской области задержали украинских диверсантов

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Брянской области пресекли деятельность украинской ДРГ, трех диверсантов задержали, еще трех ликвидировали, сообщил ЦОС ФСБ.
"Совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии и МВД в Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, состоящей из кадровых сотрудников Сил специальных операций, курируемых Главным управлением разведки Минобороны Украины. <...> Трое диверсантов ликвидированы и трое задержаны", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, преступники планировали совершить диверсии и теракты на российских объектах транспортной инфраструктуры. Контроль и обучение ДРГ проходили при участии сотрудников западных спецслужб на Украине, а также в Литве, Эстонии и Норвегии.
С места боестолкновений изъяли:
  • шесть автоматических штурмовых винтовок американского производства с приборами для бесшумной стрельбы;
  • шестнадцать килограммов пластичного взрывчатого вещества чешского производства и средства инициирования;
  • большое количество гранат и патронов натовского образца;
  • радиостанцию для связи с руководством ГУР Минобороны Украины.
На видео, опубликованном ФСБ, командир диверсионно-разведывательной группы Сил специальных операций Украины капитан Александр Жук дал признательные показания. Он рассказал, что перед заброской на территорию Брянской области члены ДРГ прошли подготовку в специальных лагерях, где были инструкторы из Канады, Великобритании и других европейских стран.
По словам задержанного, его группа также причастна к подрыву железнодорожного полотна в Белгородской области в сентябре 2024-го.
"Кроме этого, минирование и подрыв в мае 2025 года автомобильного моста вблизи населенного пункта Выгоничи Брянской области осуществляла группа, которая является военными Сил специальных операций Украины, командиром которой был капитан Солошак Максим Валерьевич, позывной Фокс", — сказал Жук.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Погибли семь человек, более ста пострадали, среди них пять детей.

Возбуждено уголовное дело по статьям о диверсии, приготовлении к преступлению и покушении на него. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Брянская область Украина Россия Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) Происшествия Литва
 
 
